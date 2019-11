Glühwein und erste Geschenke

Seefeld Erste Weihnachtsgeschenke können am Sonntag, 3. November, beim Landfrauenmarkt an der Seefelder Mühle gekauft werden. Von 10 bis 16 Uhr bieten etwa 15 Stände Erzeugnisse aus der Region an. Im Mühlenladen gibt es selbst gebackenes Schwarzbrot und Weihnachtsgeschenke, in der Mühle Würstchen und Glühwein. Das Frühstücksbuffet im Mühlencafé wird von den Ständen bestückt. Wer dabei sein will, melde sich im Mühlenbüro unter Telefon 04734/1236 an. Frühstück gibt es jetzt an jedem Sonntag in der Mühle. Mühlenführungen bieten an diesem Sonntag die freiwilligen Müller an.