Seefeld Die unendliche Geschichte um den geplanten Parkplatz an der Seefelder Mühle ist um ein weiteres Kapitel reicher. Ob sie dieses Jahr abgeschlossen werden kann, bleibt aber offen.

Donnerstag Extra-Sitzung

Der Infrastrukturausschuss des Rates konnte sich jedenfalls nicht dazu durchringen, der Beschlussempfehlung der Verwaltung zuzustimmen. Das soll der Verwaltungsausschuss nachholen, der nur deshalb für diesen Donnerstag, 20. Februar, zu einer Sitzung zusammengerufen wird.

Eile ist geboten, weil für die Verwirklichung der Pläne 17 Bäume an der Hauptstraße gefällt werden müssen, die den drei geplanten Ein- und Ausfahrten im Wege stehen. Gefällt werden dürfen sie nur bis Ende Februar – und das ist vor der nächsten Ratssitzung am 5. März, die den bindenden Beschluss fassen soll.

Doch der Reihe nach. Im Haushalt der Gemeinde stehen 81 000 Euro für dieses Vorhaben bereit. Auf der Wiese südlich der Mühle, die der Gemeinde gehört, soll der Parkplatz entstehen. Geplant war, für 33 000 Euro drei Zufahrten zu bauen – zwei für Fahrzeuge, eine für Fußgänger – und den Rest des Geldes in die Befestigung der Wiese mit Schotter zu stecken.

Dummerweise ergab eine neue Kostenschätzung des Architekturbüros, dass schon die drei Zufahrten 77 000 Euro kosten werden – ohne Planungskosten. Damit ist das vorhandene Geld zumindest ausgeschöpft.

In Verhandlungen mit der Straßenmeisterei erreichte die Gemeinde einige Vergünstigungen: Die Zufahrten müssen nicht mehr auf 20 Meter Länge ausgebaut werden, sondern nur auf 15 Meter; außerdem darf statt teurerem Pflaster auch günstigerer Asphalt verbaut werden.

Weitere Vergünstigungen sind kaum möglich, weil sie mit erheblichen Nachteilen für die Planung verbunden wären. Der Verzicht auf zwei der drei Ausfahrten würde ebenso einen neuen Bebauungsplan für den Parkplatz erforderlich machen wie eine schmalere Version der Ausfahrten. Ein neuer Bebauungsplan würde ein Jahr brauchen – und damit würde nicht nur der Zeitplan ins Wanken geraten, sondern das ganze Projekt überhaupt.

Gelände umgestalten

Denn die Mühle hat erhebliche Zuschüsse aus dem EU-Fördertopf Leader in Aussicht – nicht für den Parkplatz, wohl aber für die Umgestaltung des Außengeländes der Mühle. Dafür müssten 12 der 14 Parkplätze vor der Mühle aufgehoben werden – und das ist nur möglich, wenn auf der Wiese gegenüber ein neuer großer Parkplatz mit bis zu 70 Stellflächen entsteht, der auch den Großteil der Autos aufnimmt, die bei Veranstaltungen in der Mühle an der Hauptstraße abgestellt werden.

„Das Außengelände ist weitgehend so, wie wir es vor Jahrzehnten übernommen haben und passt damit nicht mehr zur Entwicklung des Kulturzentrums“, sagt Cornelia Iber-Rebentisch, die Zweite Vorsitzende des Mühlenvereins. Die Gesamtkosten betragen etwa 200 000 Euro, davon sollen 100 000 aus – noch nicht endgültig zugesagten – Leader-Mitteln und 20 000 aus dem Topf „Wesermarsch in Bewegung“ fließen. Die Arbeiten sind für 2021 vorgesehen.

Weil die Politik wenig Bereitschaft zeigt, die Haushaltsmittel zu erhöhen, schlägt die Verwaltung vor, die Anbindungen und die Fußgängerbrücke auszuschreiben, abzuwarten. welche Angebote eingehen, und die Arbeiten so kostengünstig wie möglich zu vergeben, damit möglichst viel Geld für den Parkplatz übrig bleibt. Doch auch darüber müssen die Fraktionen noch nachdenken.

Es zeichnet sich ab, dass der Mühlenverein, der nach der ursprünglichen Planung keine Eigenarbeit in das Vorhaben investieren sollte, jetzt sehr viel tun muss. Vor allem muss er Helfer bei Landwirten und anderen Nachbarn finden, die ausbaggern, Vlies verlegen, schottern, ansäen und schließlich einen Graben um den Parkplatz ziehen wollen, wie Cornelia Iber-Rebentisch schildert. Denn: „Wir sind kein Verein, der 30 stattliche junge Männer in seinen Reihen hat.“ Ihre Hoffnung: Die Gemeinde kommt wenigstens für das Material auf.