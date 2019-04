Seefeld Zwölf Jahre sind nicht genug: Das Ortslandvolk Seefeld hat sein Vorstands-Quartett wiedergewählt. Reiner Hülstede, Hergen Mahlstede, Jürgen Schwäke und Wilfried Brink bleiben demnach zwei weitere Jahre im Amt. Geschäftsführer bleibt Axel Hildebrand.

Neuer Kassenprüfer ist Kilian Janßen. Die Jahreshauptversammlung in der Landgaststätte Seefelder Schaart war überragend besucht: 25 der rund 50 Mitglieder waren gekommen, teilte Reiner Hülstede mit. Das könnte auf das Referat nach den Regularien zurückzuführen sein: Dr. Karsten Padeken, der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes, sprach zu tagesaktuellen Themen aus der Landwirtschaft.

Ein Erfolg ist in jedem Jahr wieder der Ernteball, der immer am ersten Freitag im Oktober gefeiert wird, in diesem Jahr am 4. Oktober. Für den Sommer planen die Landwirte auch in diesem Jahr eine Betriebsbesichtigung.