Markt mit Produkten aus Region

Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle veranstaltet am Sonntag, 2. August, den nächsten Landfrauenmarkt. Es ist der zweite Markt in der Corona-Zeit. Das Gelände darf nur mit Nasen- und Mundschutz betreten, die Kontaktdaten müssen am Eingang hinterlassen werden, teilt das Mühlenteam mit. Von 10 bis 16 Uhr bietet ein gutes Dutzend Stände Erzeugnisse aus der Region an. Weiterhin darf nicht direkt am Stand gegessen werden, sondern nur in einem Extrabereich hinter der Mühle. Angebote der Stände finden sich auch beim Frühstück im Mühlencafé, für das das Mühlenbüro um Anmeldungen unter Telefon 04734/1236 bittet. Parkplätze gibt es nur am Sportplatz und an der Raiffeisenbank.