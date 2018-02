Seefeld Wer in das Sprechzimmer von Peter Malinowski tritt, übersieht leicht das kleine Schwarzweißbild, das in einem schwarzen Rahmen an der linken Wand hängt. Es stammt etwa aus dem Jahr 1905 und zeigt den Seefelder Arzt Dr. Gerhard Willers, damals knapp 40, mit seinen Kindern vor dem Haus an der Hauptstraße 34, das heute noch die Seefelder Arztpraxis beherbergt.

Doch als ob der schwarze Rahmen ein Omen wäre: Bald wird es diese Arztpraxis nicht mehr geben. Am Freitag, 16. März, schließt Peter Malinowski die Praxistür – so wie es aussieht, für immer. Dann hat Seefeld nach 173 Jahren keinen Arzt mehr.

Intensiv gesucht

Das wurmt Peter Malinowski. Immerhin hat der 65-Jährige schon vor drei Jahren beschlossen, dass er jetzt in den Ruhestand treten will. „Ich habe mich intensiv auf allen zur Verfügung stehenden Plattformen um einen Nachfolger bemüht“, sagt der Allgemeinmediziner: bei der Ärzte- und Apothekerbank, bei der Kassenärztlichen Vereinigung und beim Hausärzteverband. Im vergangenen September informierte er auch Bürgermeister Klaus Rübesamen über seine Ruhestands-Pläne.

Die Suche war nicht erfolglos: Ein Arzt aus Bayern und ein in der Schweiz praktizierender deutscher Arzt klopften an, konnten sich aber nicht für Seefeld erwärmen. „Dabei hätte ich die Praxiseinrichtung für einen Euro verkauft“, sagt Peter Malinowski. Aber Landärzte seien schlechter bezahlt als Fachärzte, und dem Kollegen aus der Schweiz sei Seefeld „zu ländlich“ gewesen.

Peter Malinowski war Seefeld nie zu ländlich, obwohl er in einer Großstadt stammt: aus Dortmund. Dort beschloss er schon als Gymnasiast, wie sein etwas älterer Bruder Arzt zu werden. Nach dem Abitur musste Peter Malinowski ein Jahr Wartezeit überbrücken und arbeitete Untertage. Schon sein Großvater war Bergmann gewesen, sein Vater Bergbauingenieur.

Er studierte in Heidelberg und absolvierte dabei einige Wochen eine Famulatur bei einem Landarzt in Bayern. Das breite Spektrum der Arbeit faszinierte ihn so, dass er beschloss, auch Allgemeinmediziner zu werden. Seine erste Station nach dem Studium war Schwäbisch Hall, wo er seine spätere Frau Lena kennenlernte.

Onkel wohnte in Schwei

Sie stammte aus Oberbayern und hatte eine Fortbildung zur Intensiv- und Anästhesie-Krankenschwester abgeschlossen. Von jetzt an gingen beide ihren Lebens- und Berufsweg gemeinsam.

Und der führte zunächst nach Nordenham. Am dortigen Kreiskrankenhaus an der Albert-Schweitzer-Straße waren beide von 1983 bis 1985 tätig. „Mein Onkel wohnte in Schwei, den habe ich in den Schulferien oft besucht und kannte daher die Gegend“, erzählt Peter Malinowski. Das junge Paar zog nach Morgenland und fühlte sich in der Nachbarschaft wohl.

Am Krankenhaus beeindruckten ihn vor allem zwei Ärzte: Dr. Heiko Hansen und Dr. Andreas Losch. Als die Kassenärztliche Vereinigung nachfragte, ob ein Assistenzarzt interessiert sei, die Nachfolge des ausgeschiedenen Seefelder Arztes Dr. Karl-Heinz Dörnemann anzutreten, meldete sich Peter Malinowski – aber erst, nachdem er mit seiner Frau besprochen hatte, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen wollen.

Im Juli 1985 begann Peter Malinowski seine Tätigkeit in Seefeld, damals war die Praxis in der alten Schule, während das jetzige Praxishaus als Wohnung diente. Im September stieß Lena Malinowski dazu. Bald richteten sie ihre Praxis da ein, wo sie vorher war und jetzt auch noch ist.

Das Ehepaar freute sich, dass es die Mitarbeiterinnen Doris Wispeler und Gunda Reiners übernehmen konnte: „Die kennen Land und Leute; das hat uns sehr geholfen“, sagt Lena Malinowski. Jahre später bauten die beiden in Seefelderaußendeich ein Haus.

Endlich Zeit haben

Dort wollen Peter und Lena Malinowski auch als Rentner wohnen bleiben. Seinen ursprünglichen Traum, an der Küste Wassersport treiben zu können, wird der Arzt auch weiterhin nicht verwirklichen. Während seiner Berufstätigkeit hatte er keine Zeit, und jetzt setzt er andere Prioritäten. Und auch die haben mit Zeit zu tun. 33 Jahre lang hat das Berufsleben den Takt seines ganzen Lebens geschlagen – und auch den des Lebens seiner Frau und der Tochter Maria. Denn ein Landarzt braucht eine Familie, die ihn bei seiner Arbeit unterstützt.

Deshalb wollen Peter und Lena Malinowski jetzt vor allem Zeit haben – für ihre weit entfernt wohnenden Freunde, die sie bislang nur einmal im Jahr sehen können, für den Schwiegervater in Oberbayern, und für sich selbst und ein paar gute Bücher. Und für die Tochter Maria, die in der Ammerland-Klinik in Westerstede tätig ist und auf einen Studienplatz für Medizin wartet.

Wann auch immer sie ihr Studium abschließen wird: Für Seefeld wäre es längst zu spät. „Dieses Quartal wird unser letztes sein“, bedauert Peter Malinowski.