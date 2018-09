Schulstraßen sanieren und ausbessern

Seefeld /Schwei Eine Korrektur zur Berichterstattung über die jüngste Ratssitzung: Der Seefelder Bürger Helmut Gust hatte selbstverständlich nicht nach der Reparatur der Schulstraße in Schwei gefragt, sondern nach der in Seefeld.

Diese Straße soll noch in diesem Jahr repariert werden – und zwar so, dass keine Anliegerbeiträge fällig werden, erläuterte Bürgermeister Klaus Rübesamen. Der Auftrag werde in den nächsten 14 Tagen vergeben.

Die Sanierung der Schulstraße in Schwei dagegen, anfänglich für die Sommerferien dieses Jahres in Aussicht gestellt, kann erst im nächsten Jahr stattfinden. Vorher will Klaus Rübesamen noch mit einigen Anliegern über die Begradigung der Straße sprechen, um so die Kosten des Vorhabens senken zu können. Auch der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) muss in die Gespräche einbezogen werden, weil ihm die defekte Kanalisation unter der Straße gehört, die ebenfalls erneuert werden muss.

Ging es zunächst nur darum, die Straße bis zur Schule zu sanieren, ist jetzt die Komplettrenovierung geplant.