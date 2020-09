Seefelder Mühle: Nicht wegwerfen, sondern reparieren

Seefeld Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sind die zentralen Themen des nächsten Landfrauenmarktes an der Seefelder Mühle. Die Veranstaltung öffnet am Sonntag, 6. September, von 10 bis 18 Uhr.

Wieder bieten rund um das technische Denkmal etwa 15 Stände aus der Region ihre Erzeugnisse an. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Leckereien aber nicht direkt an den Ständen genossen werden; das Mühlenteam richtet einen besonderen Bereich ein, in dem die Hygieneregeln eingehalten werden können.

• Saatgut tauschen

Doch damit nicht genug. Die Blog-Redaktion des Kulturzentrums wird ihre Arbeit im Interesse der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unter der Internet-Adresse www.gutesmorgenstadland.blog vorstellen. Zudem stellt die Gruppe eine neue Aktion vor: eine Saatguttauschbox. Jeder Interessierte kann hier nach dem Prinzip „Gib eins und nimm eins“ Saatgut tauschen, erläutert Gesche Gloystein, die Geschäftsführerin der Seefelder Mühle. Die Grundausstattung bringt die Blog-Gruppe mit; die Box wird später im Kulturzentrum zugänglich sein.

Auch Greenpeace wird einen Informationsstand aufbauen. Mit einem eigenen Stand ist auch der Ladies‘ Circle des Serviceclubs Round Table vertreten. Die Frauen bieten selbstgebaute Insektenhotels, kleine Kränze, Batikshirts und Dekoartikel an; der Erlös kommt der Kulturarbeit in der Seefelder Mühle zugute.

• Geräte mitbringen

Einen besonderen Platz im Garten des Müllerhauses bekommt das Repair-Café Bremerhaven. Vor genau zwei Jahren, im September 2018, waren die Ehrenamtlichen schon einmal zu Gast beim Landfrauenmarkt. Ihre Mission: Kaputtes nicht wegwerfen, sondern reparieren.

Weil das nicht jedem liegt, wollen sie helfen: An ihrem Stand reparieren sie Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, elektrische Werkzeuge und Geräte, die ohne Strom auskommen. Sie dürfen von den Besuchern mitgebracht werden.

Dem Repair-Café gehören jetzt 33 Ehrenamtliche von 16 bis 78 Jahren an. Seit drei Jahren arbeiten sie gemeinsam daran, im Interesse der Umwelt Technikmüll zu vermeiden.

• AnsteCkung vorbeugen

Auf dem Gelände gelten die Corona-Regeln für Wochenende. Alle Besucher müssen sich am Eingang registrieren und auf dem Gelände einen Mund-Nase-Schutz tragen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden.