Seefelder Schaart: Neue Hürde soll Suizid-Fahrer stoppen

Seefeld Für die in jüngster Zeit mehrfach von Autofahrern in Suizid-Absicht angesteuerte Landgaststätte Seefelder Schaart deutet sich eine neue Lösung an: eine bis zu 1,50 Meter breite Einbuchtung auf der westlichen Seite der Seefelder Straße gleich hinter dem Ortsschild. Diese Lösung ist relativ kostengünstig und könnte bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, falls es nicht bislang unbekannte Schwierigkeiten verhindern.

Bauzaun wird verschönert Eine Netzfolie soll schon in wenigen Tagen an den Bauzaun vor dem beschädigten Trakt der Landgaststätte Seefelder Schaart gehängt werden. Das kündigte Kreis-Dezernent Matthias Wenholt an. Diese Verkleidung für den Bauzaun, hinter dem zum Schutz der Gaststätte sechs prall gefüllte Big Bags aus einem Baumarkt liegen, ist löchrig, damit der Wind durchpfeifen kann und damit mögliche Suizid-Fahrer den Zaun noch als solchen erkennen. Großformatige Fotos aus der Wesermarsch sollen die Netzfolien – für jedes Feld des Bauzauns eine – zieren.

Zunächst will der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr planen, rechnen und Gesetzestexte lesen. Vier Wochen Zeit will sich die Behörde dafür nehmen – ein durchaus sportliches Unterfangen, wie der Leiter Sebastian Mannl am Dienstagvormittag bei einem Ortstermin an der Landgaststätte sagte.

Entscheider am Ort

Dass die Behörde mit ihrem Chef vertreten war, zeigt, wie ernst sie die Gefahr weiterer Suizid-Fahrten nimmt. Auch die Kreisverwaltung war mit ihrem für Bauangelegenheiten zuständigen Dezernenten Matthias Wenholt hochrangig vertreten. Zusammen mit einigen Frauen von der Bürgerinitiative Unfallschwerpunkt Seefelder Schaart sowie der Eigentümerin Renate Schröder und deren Lebensgefährten Jürgen Stoffers suchten sie nach Lösungen.

Die Bürgerinitiative hatte von Anfang an ein Hindernis auf der Seefelder Straße, die über etwa zwei Kilometer schnurgerade auf die Gaststätte zuführt, vorgeschlagen. Gleich hinter dem Ortseingangsschild solle es angelegt werden. Eine solche Einbuchtung sei kostengünstiger und schneller zu realisieren als die bislang diskutierte Verkehrsinsel auf der Einmündung. Das Problem lasse sich leichter lösen, wenn nur eine Straße angefasst werde und nicht zwei, sagte Inga Baumann von der Bürgerinitiative.

Ergänzt werden soll die Einbuchtung um Leitplanken direkt vor der Gaststätte, die mögliche Suizid-Fahrer zusätzlich abbremsen sollen.

Ob diese Lösung tatsächlich über Gedankenspiele hinauskommt, werden die nächsten vier Wochen zeigen. Unklar ist, ob eine solche Einbuchtung rechtlich erlaubt ist und wie aufwendig ihre Realisierung ist. Denn die Seefelder Straße ist mit etwa 4,50 Meter schon jetzt vergleichsweise schmal für eine Kreisstraße. Sie sei eindeutig kein Unfallschwerpunkt, was die rechtliche Grundlage für die Einbuchtung gefährden könne, sagte Sebastian Mannl.

Zudem verläuft sie auf einem alten Deich; das bedeutet, dass das Land neben der Straße deutlich tiefer liegt. Es müsste also nicht nur der Graben auf der Ostseite verrohrt, sondern auch viel Erde aufgefüllt werden, damit die Straße in gleich bleibender Breite an der Einbuchtung vorbeigeführt werden kann.

„Auch das ist sportlich“, sagte Sebastian Mannl, als er sich die vorgesehene Stelle hinter dem letzten Haus auf der Ostseite ansah. Wie er erläuterte, ist seine Behörde für Planung und Ausführung der Arbeiten auf der Kreisstraße zuständig, die Rechnungen leitet sie anschließend an die Kreisverwaltung weiter.

Renate Schröder und ihr Lebensgefährte Jürgen Stoffers, die gemeinsam die Landgaststätte führen und sie bis zum 31. Dezember verkaufen wollen, brachten einen ganz anderen Vorschlag in die Diskussion: Verkauf und Abriss des Gebäudes. Im vorderen Bereich könnte eine Grünfläche angelegt werden, hinten Bauplätze geschaffen werden, die in Seefeld dringend gebraucht würden. Nur den beschädigten Trakt abzureißen, sei keine Lösung, weil er ein zentraler Bestandteil der unternehmerischen Kalkulation sei.

Unterschriften übergeben

Dezernent Matthias Wenholt sagte, der Kreis werde sich schwerlich auf eine solche Lösung einlassen, weil sie auch teurer sei als die jetzt angedachte. Er riet dem Betreiber-Paar, sich mit der Idee an die Gemeinde zu wenden.

Auch Inga Baumann von der Bürgerinitiave widersprach der Wirtin: „Aber Renate, wir wollen das Seefelder Schaart doch behalten.“

• Tanja Timmermann von der Bürgerinitiative überreichte Matthias Wenholt die 505 Unterschriften, die in der vergangenen Woche für eine schnelle Lösung der Probleme zusammengekommen waren.