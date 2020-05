Im Nordwesten

Nordwest-Liveblog Zum Coronavirus Corona-Fall auf Kreuzfahrtschiff in Cuxhaven

Fast 3000 Crewmitglieder hat Tui Cruises an Bord der „Mein Schiff 3“ in Cuxhaven zusammengezogen. Eines von ihnen hat das Coronavirus. Problematisch: Vor dem positiven Test hatten einige Mitarbeiter schon die Heimreise an Land angetreten. Der Liveblog.