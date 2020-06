Gartenpflanzen Aus Stadland: Wiederaufgeblüht im weltweiten Netz

Seefelderaußendeich Mitten im Nichts, wo Fuchs und Hase einander Gute Nacht sagen, klingelt das Telefon. Doch Bärbel König-Riesner hat keine Zeit ranzugehen. Sie muss Kartons packen für die nächste Lieferung Stauden. Jetzt ist Hochsaison für die Gärtnerei am Reitlander Herrenweg. Bis Ende Juni, sagt die Inhaberin, wird der Stress weiter zunehmen.

Auf Stauden spezialisiert

In den Gewächshäusern und auf den Freiflächen des Betriebs brummt es. Und das liegt nicht am Telefon und auch nicht an zufälligen Kunden, die sich hierher verirren. Es liegt am Internet. Die Kunden aus Deutschland und EU-Europa finden die kleine Gärtnerei im weltweiten Netz, weil sie sich auf Stauden spezialisiert und einen klangvollen Namen gegeben hat: Zauberstaude.

Stauden sind Blühpflanzen, die wieder aus der Wurzel ausschlagen. Im Gegensatz zu Bäumen und Sträuchern verholzen ihre oberirdischen Pflanzenteile nicht, sondern sie sind krautig weich und blühen meist in jedem Jahr erneut.

Im Internet spielt die Lage eines Unternehmens so gut wie keine Rolle. Und deshalb laufen die Geschäfte wieder. Im Herbst 2012 hatte Klaus König, der jüngere Bruder der jetzigen Inhaberin, den Betrieb aufgegeben. „Wir liegen einfach zu weit vom Schuss“, hatte er damals gesagt.

Das war natürlich nicht der einzige Grund; immerhin hatte das Unternehmen an dieser Stelle 55 Jahre lang floriert. Helmut König hatte es 1957 als 24-Jähriger an dieser Stelle gegründet, weil ein großer Teil der Fläche seinen Eltern gehörte. Lange war die Lage kein Problem: Kunden aus Seefeld, Reitland und Umgebung kamen und kauften. Die Gärtnerei bot das typische Sortiment aus Sommer- und Herbstblumen.

Ein starkes Standbein waren Kränze. „Wenn in Seefeld ein bekannter Bürger gestorben war, bestellten Kunden in großer Zahl Trauerkränze“, erinnert sich Bärbel König-Riesner. „An manchen Tagen hat mein Vater 50 Kränze geflochten.“

Doch die Zeiten änderten sich: Trauerkränze kamen aus der Mode, Baumärkte wuchsen zu starken Konkurrenten heran, selbst Tankstellen verkauften plötzlich Blumensträuße. Und die Energie zum Beheizen der 1500 Quadratmeter Gewächshäuser wurde immer teurer.

Der erste eigene Shop

Auch Bärbel König-Riesner hat Gärtnerin gelernt – in der Gärtnerei Dettmers in Varel. Später machte sie sich mit ihrem Mann in Meyershof selbstständig. Im Jahr 2003 verkaufte sie erstmals Blumen im Internet-Auktionshaus Ebay, 2007 richtete sie ihren eigenen Internet-Shop ein. Ihre Tochter Stefanie kreierte einen eingängigen Namen für den Shop: Zauberstaude. Denn es zeigte sich, dass Stauden besonders gefragt waren.

Den Namen nahm sie mit zurück an den Reitlander Herrenweg. Was sollte aus den Gewächshäusern werden, nachdem ihr Bruder ausgezogen war? Bärbel König-Riesner beschloss, hier ihren Shop weiterzuführen. Das freute nicht zuletzt ihren Vater Helmut, der auch heute noch, mit fast 87 Jahren, für den Eigenbedarf Tomaten zieht.

Auch am Reitlander Herrenweg blieb Bärbel König-Riesner den Stauden treu. Zunächst waren es vor allem Landschaftsgärtner gewesen, die diese Pflanzen einsetzten; seit 80er Jahren, erläutert die 56-Jährige, sind sie auch immer öfter in Haus- und Ziergärten zu sehen. „Wer Stauden kauft, weiß, was er will“, sagt die Gärtnerin. Die meisten Kunden kennen sich mit den schier unzähligen Sorten gut aus.

Was aber in der nächsten Saison gefragt ist, kann Bärbel König-Riesner kaum abschätzen. „Auch Stauden sind Moden unterworfen“, sagt sie. Nicht selten sind es Artikel in Gartenzeitschriften, die bestimmte Staudenarten plötzlich gefragt machen.

In diesem Jahr bestellen die Kunden vor allem Wildstauden. „Was bienenfreundlich ist, geht gut“, sagt die Gärtnerin. „Das ist ein bisschen zurück zur Natur.“ Hatte Bärbel König-Riesner zunächst Pflanzen zugekauft, zieht sie sie inzwischen selbst. Und weil Stauden mehrjährige Pflanzen sind, trifft es sie nicht ganz so hart, wenn die eine oder andere Sorte mal nicht so gefragt ist. Dann bleiben die Exemplare eben etwas länger in der Gärtnerei. Zudem können Stauden Frost durchaus verknusen, deshalb müssen die Gewächshäuser auch nicht beheizt werden.

Heiß wird es Bärbel König-Riesner und ihrem Team derzeit von ganz allein. Drei Verpackerinnen, eine Gärtnerin und ein Rentner helfen ihr bei der Arbeit. Morgens um sechs fängt die erste an, abends um fünf ist mit dem Verpacken Schluss. Dann werden die Kartons zur Raiffeisen-Warengenossenschaft in Seefeld gefahren, der nächsten Poststation. Jetzt in der Hochsaison beträgt die Lieferfrist 14 Tage, „schneller geht es nicht“, bedauert Bärbel König-Riesner.

Bestellung per Mail

Wenn der letzte Karton gepackt ist, setzt sie sich an ihren PC und ruft die Mails ab: eine Bestellung nach der anderen. „Seit März habe ich zwei Tage frei gehabt“, sagt die Selbstständige. Bis Ende Juni geht der Stress weiter, dann folgt die Hochsommerpause, ehe es im September wieder los geht.

Rund 99 Prozent ihres Verkaufs wickelt Bärbel König-Riesner über das Internet ab; der kleine Rest geht direkt über die Ladentheke oder beim Landfrauenmarkt der Seefelder Mühle an den Kunden. „Das ist aber just for Fun“, sagt die Gärtnerin, „mehr zum Schnacken.“

Auch sonst ist die 56-Jährige ein häufiger Gast im Kulturzentrum: Bei den szenischen Mühlenführungen tritt sie als Spinnerin Leni auf. „Man kann ja nicht nur arbeiten“, sagt sie und greift sich die nächste Palette mit kleinen Stauden. Zielort ist Schifferstadt in Rheinland-Pfalz.