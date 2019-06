Anmelden für Seniorenpass-Tour

Im Nordwesten

Rennsport Im Nordwesten Zu diesen Terminen laufen die Traber und Galopper

Die Rennvereine erwarten Tausende Besucher auf den ländlichen Bahnen. Eine „gemischte Tageskarte“ mit Trabern und Galoppern steht am 16. Juni in Rastede an. Ein Höhepunkt ist das Duhner Wattrennen.