Anmelden für Seniorenpass-Tour

Stadland Die Gemeindeverwaltung nimmt ab diesem Dienstag, 25. Juni, Anmeldungen für die nächste Fahrt im Seniorenpass an. Die Busfahrt führt nach Celle und Umgebung und wird von Ende Juli bis Anfang September insgesamt sechs Mal angeboten. Ein Ziel ist das Landgestüt Celle. Anmeldungen nimmt die Gemeindeverwaltung am Dienstag, 25. Juni, an:

• von 8 bis 12 Uhr im Zimmer 7 des Rathauses Rodenkirchen,

• von 15.30 bis 16 Uhr im Café der Seefelder Mühle,

• und von 16.30 bis 17 Uhr im Kindergarten Schwei.

Im Seniorenpass war irrtümlich der vergangene Dienstag, 18. Juni, als Anmeldedatum genannt worden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.