Stadland Die Gemeinde Stadland will den Weg in die Gigabit-Gesellschaft so weit wie möglich mitgehen. Deshalb hat der Verwaltungsausschuss am Mittwochabend den Weg für eine besonders großzügige Breitband-Versorgung freigemacht.

446 Adressen unversorgt

Ziel ist, knapp 97 Prozent der weißen Flecken von der Gemeindekarte zu tilgen. Das bedeutet: Nur ein gutes Dutzend Adressen wäre auch nach dem Ausbau noch unversorgt. Allerdings haben alle diese Adressen eine LTE-Verbindung mit dem Smartphone. Komplett unberücksichtigt bleibt nur die Strohauser Plate. Unversorgt heißt: eine Übertragungsgeschwindigkeit von weniger als 30 MBit (Megabit) pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit können, je nach Vertrag mit dem Anbieter, bis zu 4 Megabyte pro Sekunde heruntergeladen werden.

Derzeit sind in Stadland noch 446 Adressen unversorgt, sagt Matthias Sturm, Projektleiter Breitband-Ausbau der Kreisverwaltung. In der gesamten Wesermarsch hat Sturm 3021 weiße Flecken registriert. Sie sind deshalb unversorgt geblieben, weil sich der Anschluss für die Telekommunikationsunternehmen nicht lohnt, „auch in 100 Jahren nicht“, wie Matthias Sturm sagt.

Weil eine schneckenartige Internet-Versorgung aber ein Standort-Nachteil ist, will die öffentliche Hand diese Wirtschaftlichkeitslücke schließen.

In einem ersten Projekt hat der Kreis die verbesserte Versorgung auf die vorhandene Kupferkabel-Infrastruktur aufgesetzt; damit sind maximal 100 MBit pro Sekunde möglich, aber der Spaß kostete die Gemeinde auch nur knapp 4000 Euro pro Anschluss – „insgesamt eine fünfstellige Summe“, wie Matthias Sturm sagt.

Bund zahlt das meiste

Das zweite Projekt sieht ausschließlich Glasfaserkabel vor, und da kommen ganz andere Summen zustande – aber auch eine wesentliche besserer Versorgung, nämlich bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Allerdings kostet die Anbindung einer Adresse die Gemeinde 14 900 Euro, wenn jede Adresse berücksichtigt wird. Bei 95 Prozent sind es 12 400 Euro – für die Gemeinde nach jetzigen Schätzungen insgesamt 798 000 Euro. Für die 97-prozentige Versorgung rechnet Kämmerer Gerd Schierloh mit 850- bis 900 000 Euro aus der Gemeindekasse.

50 Prozent der Gesamtkosten des Ausbaus trägt die Bundesregierung, maximal 25 Prozent das Land Niedersachsen. Jeweils 12,5 Prozent – insgesamt 15 Millionen Euro –übernehmen der Kreis und die Städte und Gemeinden.

Ausgeschrieben werden sollen die Arbeiten nach dem jetzigen Zeitplan im Mai 2020, Baubeginn soll im Oktober 2020 sein. Voraussichtlich Mitte 2021 wird Stadland die erste Tranche seines Eigenanteils überweisen, Ende 2023 sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Bis dann werden in Stadland knapp 70 weitere Kilometer Glasfaserkabel verlegt sein, in der Wesermarsch insgesamt etwa 400. Derzeit sind Glasfaserkabel bis zu den Kabelverzweigern verlegt und im EWE-Kernnetz, wie Matthias Sturm schildert.

Die Kreisverwaltung setzt darauf, dass sich Deutsche Telekom und EWE um den Ausbau bewerben und eines der beiden Unternehmen den Zuschlag erhält. Das erste Projekt hatte sich EWE gesichert.

„Irgendwann“, schätzt Matthias Sturm, „wird die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet formulieren.“ Darauf will die Gemeinde Stadland vorbereitet sein.