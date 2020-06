Bürgerbus Stadland: Am Montag Neustart mit Nulltarif

Stadland Nach knapp dreimonatiger Corona-Zwangspause nimmt der Bürgerbus Stadland am Montag, 8. Juni, seinen Linienbetrieb wieder auf. Der Neustart ist mit zwei Neuerungen verbunden:

• Bis Ende des Monats dürfen alle Fahrgäste zum Nulltarif mitfahren. Damit können sie das Angebot und die Fahrstrecke einmal unverbindlich kennenlernen, sagt Edith Kahnt-Ralle, die Zweite Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins.

• Erstmals sind die ehrenamtlichen Fahrer mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs: einem gebrauchten Fiat Ducato, den der Verein kurz vor der Corona-Pause in Schneverdingen gekauft hatte.

Weil die Ansteckungsgefahr anhält, hat der Verein eine Abtrennung zwischen Fahrersitz und Fahrgastraum eingebaut. Außerdem wird die Zahl der Sitzplätze vorübergehend von acht auf vier halbiert; auch das soll ungewollte Nahkontakte verringern. Zudem werden die Haltestellen regelmäßig desinfiziert.

Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer fahren montags bis freitags nach Fahrplan um 9.05 Uhr, 11.05, 16.05 und 18.05 Uhr ab Rodenkirchen Stellwerkstraße über den Rodenkircher Bahnhof, Schwei, Reitland, Seefeld, Morgenland zur Helios-Klinik in Esenshamm und bei Bedarf weiter bis Kleinensiel. In umgekehrter Fahrtrichtung geht es (bei Bedarf) um 7.45 Uhr, 10, 15 und 17 Uhr in Kleinensiel los und um 7.52 Uhr, 10.07, 15.07 und 17.07 Uhr an der Helios-Klinik.

