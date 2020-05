Bürgerbus Stadland: Der „Neue“ ist wieder ein Gebrauchter

Stadland Die ehrenamtlichen Fahrer des Stadlander Bürgerbusses können es kaum abwarten: Sie wollen sich endlich wieder hinters Lenkrad setzen und den Schlüssel umdrehen. Paul-Eugen Schumacher, der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, hofft, dass er dazu im nächsten Monat grünes Licht geben kann.

Ein Fiat aus der Heide

Wenn dem so ist, wird es ein anderer Bus sein, der die Linie 415 abfährt: ein achtsitziger Fiat Ducato. Der erste Bürgerbus, ein Mercedes Sprinter, gehört dem befreundeten Bürgerbusverein in Butjadingen. Dieses Fahrzeug sollte in Stadland unterwegs sein, bis der bestellte Neuwagen anrollt, was derzeit für Ende Juni erwartet wird.

Doch bald stellte sich heraus, dass die Butjenter ihn schon früher zurückhaben müssen, weil sie zusätzliche Touren anbieten wollen. Deshalb sah sich Paul-Eugen Schumann mit Unterstützung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Niedersachsen-Bremen (ZVBN) nach einem Ersatzfahrzeug um – und wurde in der Lüneburger Heide fündig: Der Bürgerbusverein Schneverdingen hatte ein Zweitfahrzeug abzugeben.

„Der Fiat ist acht Jahre alt, aber in sehr gutem Zustand“, sagte Paul-Eugen Schumann und machte den Deal perfekt. 19 000 Euro sollte der Kleinbus kosten, von denen der ZVBN 13 000 übernahm. Die restlichen 6000 hatte der Bürgerbusverein locker, denn er hatte von der Gemeinde im vergangenen Jahr insgesamt 18 000 Euro bekommen, von denen 10 000 noch übrig waren – wegen sparsamer Wirtschaft und weil der Bus später gestartet war als geplant.

Allerdings musste der Rat 6000 Euro dieser Summer, die insgesamt als Betriebskostenzuschuss vorgesehen war, noch pro forma in einen Investitionszuschuss umwandeln. Dieser Schritt wurde einstimmig beschlossen.

Der Bus war schon am 13. März geliefert worden, sagt Paul-Eugen Schumann mit leichtem Schmunzeln – Stunden bevor der Betrieb wegen der Corona-Krise untersagt wurde. Seitdem steht das Fahrzeug bei Schumann zu Hause – aber nicht unbeachtet. Er hat inzwischen eine Schutzscheibe eingebaut, die Fahrer und Fahrgäste trennt – und weil sie aus dem Polycarbonat Macrolon besteht, ist sie im Falle des Falles auch splitterfrei. Einen Teil der Arbeiten hat der Vorsitzende, der auch als Fahrer tätig ist, selbst erledigt, andere in Zusammenarbeit mit einer Rodenkircher Fahrzeug-Werkstatt.

Als weitere Schutzvorkehrung gegen die Ansteckungsgefahr können auch vier der acht Sitze für die Fahrgäste ausgebaut werden.

Der neue Wagen, der frühestens Ende Juni geliefert wird, ist wieder ein Mercedes Sprinter. Dieses achtsitzige Fahrzeug wird derzeit bei der Firma TS in Weida in Südthüringen gefertigt.

Bald zwei Bürgerbusse

Wenn es in Stadland ankommt, soll der Fiat Ducato nicht weiterverkauft werden, sondern im Liniendienst bleiben, sagt Paul-Eugen Schumann. Das sei mit der Gemeinde, die den Betrieb des Bürgerbusses jährlich mit bis zu 15 000 Euro bezuschusst, abgesprochen.

Denn gelegentlich wird auch das neue Fahrzeug zur Wartung in die Werkstatt müssen. Und, wer weiß, vielleicht wollen eines Tages mehr Fahrgäste den Bürgerbus nutzen, als der Plätze hat. Dann könnte sich ein weiterer ehrenamtlicher Fahrer mit dem Gebrauchtbus auf den Weg machen.