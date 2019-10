Liniendienst und Bedarfsfahrten

Vier Mal täglich fährt der Stadlander Bürgerbus montags bis freitags von der Wesermarsch-Klinik in Esenshamm zum Bahnhof Rodenkirchen. In Esenshamm startet er um 7.56, 10.11, 15.11 und 17.11 Uhr. Ankunft in Rodenkirchen ist um 8.30, 10.45, 15.45 und 17.45 Uhr.

Die Rückfahrten beginnen am Bahnhof Rodenkirchen um 9.10, 11.10, 16.10 und 18.10 Uhr und enden an der Klinik um 9.48, 11.48 und 16.48 Uhr. Nur die vierte Fahrt endet schon um 18.33 Uhr an der Seefelder Kirche, weil der Bürgerbus ab 19 Uhr in Butjadingen gebraucht wird.

Nach telefonischer Anmeldung bedient der Bus auch die Haltstellen Kleinensiel, Havendorfersande, Havendorf sowie Esenshamm-Kindergarten und Esenshamm-Ort, bevor er die Klinik erreicht. Auch Rodenkirchen-Stellwerkstraße fährt er an. Anmeldungen nehmen der jeweilige Busfahrer (Telefon 0163/405 25 49) oder Paul-Eugen Schumann (Telefon 0163/149 81 09) an.

Der Fahrplan und weitere Informationen unter www.buergerbus-stadland.de.