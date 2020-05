Corona-Krise: Gastwirte sind bereit für ihre Kunden

Stadland Kosta hat die Corona-Zeit genutzt. Für sich selbst und seine Gaststätte Schweier Krug. Er hat sich einen Vollbart wachsen lassen und zusammen mit seinen Kindern Natalia und Noel das Gasthaus renoviert. Nächste Woche ist der Schweier Krug für die Wiedereröffnung bereit – genau wie die anderen Gaststätten in Stadland auch.

Auflagen abwarten

Sonja Mertins, die zusammen mit ihrem Mann Reiner das Restaurant Friesenheim in Hartwarden betreibt, ist allerdings noch vorsichtig. Das Ehepaar will sich ganz genau ansehen, welche Auflagen an diesem Mittwoch für die Öffnung beschlossen werden. Wenn sie beispielsweise Namen und Adressen jedes Kunden notieren müssen, wollen sie lieber die nächste Runde der Lockerungen abwarten.

Denn der Außer-Haus-Verkauf des Restaurants läuft sehr gut, wie Sonja Mertins sagt. Da wäre eine um vielleicht zwei Wochen verlängerte Schließung kein Problem. Die Gerichte seien so gefragt, dass nicht nur ihr Mann Reiner, sondern auch eine weitere Mitarbeiterin in der Küche gut ausgelastet seien, sagt Sonja Mertins.

Für ihren Vater Gerfried Hülsmann ist Aufschub dagegen kein Thema: „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt der Inhaber des traditionsreichen Bier-Cafés am Stadlander Platz. Gleich am Morgen des Montag, 11. Mai, sollen Gasthaus und Hotel wieder öffnen. Zunächst will er den Betrieb weiterhin allein mit seiner Frau Anne führen, aber dann nach Bedarf weitere Arbeitskräfte zurückholen, die seit März in Kurzarbeit sind.

„Wenn ich durch Rodenkirchen radle, werde ich oft gefragt, wann wir wieder aufmachen“, sagt Gerfried Hülsmann. Jetzt weiß er auch die Antwort. In der Zwischenzeit hat das Ehepaar vom Außer-Haus-Verkauf und von einigen Monteuren im Hotel gelebt.

Unklar ist, noch wie es an der Außenstelle in Sehestedt weitergeht. Gerfried Hülsmann hofft, bald von der Gemeindeverwaltung in Jade verbindliche Auskünfte zu bekommen. In früheren Jahren hatte er seine mobile Gaststätte schon um den 20. April geöffnet, jetzt wird er wohl bis zum 1. Juni warten müssen.

Sehr vorsichtig äußert sich Hanna Hemme, die Inhaberin des Hotels Albrechts in Rodenkirchen. Sie und ihr Mann Richard wollen ganz genau gucken, was an diesem Mittwoch wirklich beschlossen. „Ministerpräsident Weil ist ja schon einige Male vorgeprescht“, sagt sie skeptisch. Sollte das Gasthaus nicht öffnen dürfen, wird es seine Gerichte aber weiterhin außer Haus anbieten.

Nur am Wochenende

Einen solchen traditionsreichen Außer-Haus-Verkauf bietet auch die Landgaststätte Seefelder Schaart an. Deren Inhaberin Renate Schröder plant die Wiedereröffnung für Freitag, 15. Mai. Montags bis mittwochs ist sowieso Ruhetag, und der Donnerstag ist meistens eher ein schwacher Tag. Deshalb soll es zunächst bei drei Tagen in der Woche bleiben – jeweils ab 18 Uhr.

Platz genug für die Abstandsregeln dürfte es geben, denn große Feiern am Wochenende, die das Hauptgeschäft der Landgaststätte darstellen, dürfen auch weiterhin nicht stattfinden.

Kosta Papageorgiou will den Schweier Krug am Donnerstag, 14. Mai, wiedereröffnen. So lange wird er wohl brauchen, um zusammen mit seinen Kindern die Renovierung abzuschließen. Anders als andere Gastwirte hat der gebürtige Grieche keinen Außer-Haus-Verkauf angeboten, sondern die Zeit genutzt, um die Gaststätte auf Vordermann zu bringen. Alle Räume sind neu gestrichen worden und wirken jetzt heller; zudem wurden Macken, die sich in den Jahren des Betriebs eingestellt hatten, ausgebessert.

Doch damit nicht genug: Die Räume sind auch verschönert worden. Die 26-jährige Natalia, die in Bremen ein Kunststudium begonnen hatte, stellte mehrere ihrer Bilder zur Verfügung: gleicher Stil, verschiedene Farben.

Der Sohn steigt ein

Als Baustelle präsentiert auch auch der Saal. Er wird hell, mackenfrei und bekommt neue LED-Lampen. Als nächstes fliegen drei große Fenster raus. Die werden durch Glastüren ersetzt, die auf die große Südterrasse führen, von der jetzt nur die ersten Aufbauten zu sehen sind.

Im Obergeschoss wird eine dritte Wohnung renoviert, so dass Kosta und seine beiden Kinder hier je eine Wohnung haben. „Die ganze Familie unter einem Dach“, sagt Noel.

Am 20. Juni wird er seine Prüfung ablegen und dann – mit 22 Jahren – in den Schweier Krug einstiegen. Derzeit lernt er im Hamburger Fünf-Sterne-Hotel Park Hyatt. Von dort bringt er gute Kenntnisse in der Organisation, aber auch neue Trends bei Speisen und Getränken mit, wie er sagt.

Ob Natalia Papageorgiou dauerhaft in den Familienbetrieb einsteigt, bleibt offen. Sie studiert in Bremen Personalmanagement.

Aber ihr Vater muss sich mit Sicherheit umstellen: Begrüßungen mit Handschlag oder Umarmung, für die er bekannt ist und die ihm am Herzen liegen, darf er sich auf absehbare Zeit nicht erlauben. „Hoffentlich wird das nicht zu steril“, sagt er.