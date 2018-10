Stadland Bürgermeister Klaus Rübesamen hat die Reinigungskräfte der Gemeinde gegen Kritik in Schutz genommen. „Sie versuchen, das Optimale aus der Situation zu machen“, sagte er am Freitagvormittag in einem Pressegespräch im Rathaus.

Eltern äußern Kritik

Wie berichtet, hatten sich mehrere Eltern kritisch über Mängel bei der Reinigung der Grundschulen geäußert und dafür das neue Reinigungskonzept der Gemeinde verantwortlich gemacht. Einige sprachen am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Schulausschusses, andere hatten an Bürgermeister Rübesamen geschrieben.

Rübesamen war nicht allein; er hatte seine Personalchefin Verena Huppert und deren Mitarbeiterin Silke Ammermann – sie hatten zusammen das neue Reinigungskonzept erstellt –, den Gebäudemanager Holger Nass und eine der betroffenen Raumpflegerinnen dazu gebeten.

Das neue Reinigungskonzept, das am 1. September in Kraft getreten ist, basiere auf der Deutschen Industrie-Norm (DIN) 77400, sagte Silke Ammermann. „Unsere Zeiten sind sehr moderat, in der Privatwirtschaft bleibt weniger Zeit“, sagte sie. Ein Diplom-Ingenieur für Reinigung und Desinfektion habe das bestätigt, ebenso ein Gutachter aus dem Bereich.

Zwei Jahre habe es gedauert, das Konzept zu entwickeln. Anlass sei gewesen, dass die bisherigen Richtlinien zu Ungleichbehandlungen der verschiedenen Gebäude geführt hätten, erläuterte Verena Huppert.

Die Zeit, die den Reinigungskräften zur Verfügung steht, ist gekürzt worden – aber nicht erst mit dem neuen Konzept. Wie die Reinigungskraft sagte, die weder ihren Namen noch ihren Einsatzort nennen wollte, war sie an ihrer Schule vor 22 Jahren zusammen mit einer Kollegin angefangen, und beide hatten 18 Stunden. Jetzt sei sie allein mit 13 Stunden.

Aus ihren Äußerungen und denen der anderen Teilnehmer war aber zu entnehmen, dass in der gleichen Zeit nicht nur das Hygiene-Bewusstsein der Schüler abgenommen habe, sondern auch die Lehrer weniger auf die Einhaltung der Standards drängten. „Es kann nicht Gottes Wille sein, dass Kinder die Klassenräume verlassen, wenn noch Gegenstände auf dem Fußboden liegen“, sagte Klaus Rübesamen. Mit Disziplin, Ordnung und Sauberkeit liege einiges im Argen.

Silke Ammermann erinnerte an die Schulordnung, die vorsehe, dass die Klassenräume gut aufgeräumt verlassen werden müssen, um den Reinigungskräften die Arbeit zu erleichtern.

Schultoiletten würden zwei Mal am Tag gereinigt, Flure und Treppen ein Mal am Tag, Mülleimer würden täglich geleert und Klassenräume an jedem zweiten Tag geputzt, hieß es.

Geruch in den Fugen

Trotz zweifacher Reinigung am Tag seien Schultoiletten ein sehr spezielles Problem. Die Raumpflegerin sagte, nicht selten spülten Kinder die Toilette erst nach Aufforderung. Holger Nass ergänzte, dass manche Schüler in der Toilette eine Art Zielpinkeln veranstalten – nämlich gezielt an den Pinkelbecken vorbei. „Den Geruch kriegen wir nie wieder aus den Fugen“, sagte er. Nicht selten gebe es „Randale in der Pinkelpause“, die er dann mit einem Machtwort beende, „obwohl das nicht meine Aufgabe ist.“

Silke Ammermann ergänzte: „Ich frage mich, ob sich die Pausenaufsicht des Lehrerkollegiums auch um die Toiletten kümmert.“