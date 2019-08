Stadland Am nächsten Donnerstag, 15. August, soll er endlich losfahren: der Stadlander Bürgerbus. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres. Doch dieser Termin ist in Gefahr, denn die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hat die dafür erforderliche Konzession noch nicht erteilt.

Erst im Dezember?

Das hat Paul-Eugen Schumann, der Erste Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins Stadland, am Donnerstag bestätigt. „Wir sind bereit, wir können fahren“, sagte der Vorsitzende. „Aber wir müssen abwarten.“ Der Grund für die Verzögerung ist ihm nicht bekannt.

Doch Paul-Eugen Schumann gibt die Hoffnung nicht auf: „Wenn wir die Konzession am Mittwochnachmittag um 16 Uhr bekommen, fahren wir am Donnerstag pünktlich los“, sagt der Betriebswirt aus Norderschwei, der in Bremerhaven arbeitet. „Dann fällt nur die geplante kleine Feier zum Betriebsstart mit Gästen aus Politik und Wirtschaft aus, aber nicht der Betriebsstart selbst.“

Offen ist auch, wie lange die Verzögerung dauern kann, wenn die Konzession tatsächlich nicht rechtzeitig eintreffen sollte. Starttermine sind Paul-Eugen Schumann zufolge die beiden Fahrplan-Wechsel im Jahr: zum Schuljahresbeginn nach den großen Ferien und am zweiten Sonntag im Dezember.

Bis zum Dezember hofft Schumann aber nicht warten zu müssen: „Wir könnten auch am 1. September oder früher anfangen.“ Das müsse im Zweifelsfall aber mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) geklärt werden.

Dienstpläne fertiggestellt

Die Dienstpläne für August und September sind jedenfalls fertiggestellt, und ein Bus steht auch zur Verfügung – der Bürgerbus-Verein Butjadingen leiht den Stadlandern eines seiner drei Fahrzeuge aus, bis sie ein eigenes haben.

Das dürfte im nächsten Januar der Fall sein, hofft Paul-Eugen Schumann. Der Verein hat von drei Herstellern Angebote eingeholt. „Vermutlich wird es auf einen Mercedes-Sprinter hinauslaufen“, schätzt der Vereins-Chef. „Die anderen Hersteller sind zu teuer.“

90- bis 100 000 Euro dürfte der Sieben- oder Achtsitzer kosten – Geld, das der Bürgerverein natürlich nicht selbst hat. Aber die Zuschussanträge sind gestellt: Den Löwenanteil wird wohl die LNVG übernehmen, weiteres Geld vom Zweckverband VBN (ZVBN) und vom Landkreis kommen. „Ich sehe keinen sachlichen Grund, warum die Zuschüsse nicht fließen sollten“, sagt Paul-Eugen Schumann. Zu den Sachkosten schießt die Gemeinde jährlich bis zu 15 000 Euro zu.

Die Fahrer sind bereit. Fünf können sofort loslegen, drei bemühen sich gerade um ihren Personenbeförderungsschein; ein weiterer hat sich just in der vergangenen Woche gemeldet. Die meisten ehrenamtlichen Fahrer sind, wie er selbst und zwei weitere Vorstandsmitglieder, voll berufstätig. Damit ist Paul-Eugen Schumann zufrieden, aber es müssen mehr Fahrer werden, sagt er. Denn: Je mehr Fahrer zur Verfügung stehen, desto geringer ist die Belastung für den einzelnen. Einige Fahrer setzen sich an mehreren Tagen in der Woche hinter das Steuer.

Steigen soll auch die Zahl der Mitglieder – derzeit 27. Neben den Beiträgen ist Sponsoring eine weitere Finanzquelle. Als Erster hat sich der Systemhaus-Inhaber Tim Spiekermann aus Schwei gemeldet. Verträge seien aber noch nicht abgeschlossen worden, sagt Paul-Eugen Schumann: „Wir können ja nicht einen geliehenen Bus mit Werbung bekleben.“