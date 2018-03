Stadland In der Debatte um die ärztliche Versorgung in Stadland und in der Wesermarsch setzt der CDU-Landtagsabgeordnete Björn Thümler auf das Verknüpfen verschiedener Maßnahmen.

„Eine schnelle und einfache Lösung gibt es leider nicht“, sagt der Berner, der der neuen Landesregierung als Wissenschaftsminister angehört. Um die medizinische Versorgung in der Region langfristig zu verbessern und dauerhaft zu sichern, müsse an einer „Vielzahl von Stellschrauben“ gedreht werden.

Das Fördermodell der Kassenärztlichen Vereinigung sieht Thümler kritisch: „Wenn Ärzte mit Geldprämien gewonnen werden sollen, haben finanziell schlechter gestellte Kommunen im ländlichen Raum zwangsläufig das Nachsehen.“

Kliniken sind bereit

Relativ kurzfristig denkbar sei ein Medizinisches Versorgungszentrum unter der gemeinsamen Regie des St.- Bernhard-Hospitals und der Helios-Klinik. Es sei begrüßenswert, dass sich die Vertreter beider Häuser während der Informationsveranstaltung der Gemeinde Stadland am 5. März in der Markthalle Rodenkirchen für eine solche Regelung grundsätzlich offen gezeigt hätten.

Der Ausbau der Studienplatzkapazitäten im Bereich Humanmedizin, den die Landesregierung aktuell aktiv vorantreibe, werde hingegen mehr Zeit brauchen, bis die Auswirkungen spürbar seien. Einen wichtigen Beitrag dazu erbringe auch die European Medical School (EMS) als Kooperation der Universitäten in Oldenburg und dem niederländischen Groningen. Björn Thümler betont: „Mit der EMS haben wir ein europaweit einzigartiges Leuchtturmprojekt in der Region. Das leistet mit seinem innovativen Ansatz einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Hausärztemangels.“

Digitalisierung hilft

Weitere zentrale Themen für die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen sind nach Thümlers Ansicht die Bereiche Digitalisierung und Mobilität: „Zum Beispiel bietet die Weiterqualifizierung medizinischer Fachangestellter, die mit telemedizinischer Ausstattung bestimmte Routine-Hausbesuche von Ärzten übernehmen könnten, großes Potenzial.“ Bei Bedarf könne sich dann der Hausarzt über Videotelefonie dazu schalten.

Auch das Angebot von Video-Sprechstunden sei denkbar. Thümler: „Der persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient soll dadurch nicht ersetzt, sondern sinnvoll ergänzt werden.“

Im Hinblick auf ein Mehr an Mobilität seien unter anderem mobile Arztpraxen vorstellbar, die Sprechstunden an verschiedenen Orten anbieten würden – vergleichbar mit den „mobilen Filialen“ von Banken und Sparkassen auf dem Land.