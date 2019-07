Nach Celle mit dem Seniorenpass

Stadland Die dritte Fahrt mit dem Seniorenpass der Gemeinde nach Celle startet an diesem Donnerstag, 1. August. Der Bus fährt um 6.50 Uhr am Sportplatz Seefeld ab und hält anschließend jeweils gegen 7 Uhr an der Landesstraße 855 in Schweieraußendeich und in Norderschwei, am Parkplatz Bahnhofstraße in Schwei (7.05), in Rodenkirchen an der Stellwerkstraße (7.15) und am Marktplatz (7.20) sowie an der Fährstraße in Kleinensiel (7.30 Uhr). Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind die Bauarbeiten in Kleinensiel inzwischen abgeschlossen, so dass die Haltestelle Fährstraße wieder angefahren wird.