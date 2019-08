Stadland Der Stadlander Bürgerbus nimmt am Freitag, 4. Oktober, seinen Betrieb auf. Das ist der erste Tag der Herbstferien. Auf diesen Termin hat sich schweren Herzens die erste ordentliche Mitgliederversammlung des Bürgerbusvereins am Montagabend im Hotel Schweier Krug geeinigt.

ZVBN legt Veto ein

Eigentlich sollte der Betrieb an diesem Donnerstag, 15. August, aufgenommen werden, dem ersten Schultag nach den Sommerferien. Bis jetzt liegt zwar die erforderliche Betriebsgenehmigung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) nicht vor, wohl aber eine einstweilige Betriebsgenehmigung, die am Montag ausgestellt worden ist. Doch sie ist zunächst unwirksam, weil der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) sofort sein Veto dagegen eingelegt hat.

Das teilte Andreas Jung, Betriebsleiter und Prokurist der Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW), in der Versammlung mit. Grund: Der ZVBN wolle einen perfekten Start der Bürgerbuslinie. Und dazu gehöre ein Ticketvertrieb auf höchstem Niveau: Fahrgäste sollen im Bürgerbus nicht nur die Fahrscheine für diese Tour kaufen können, sondern auch die für die Weiterfahrt mit der Bahn nach Bremen.

Ein solcher Ticketdrucker modernster Bauart bietet der Bus, den der Bürgerbus-Verein Butjadingen den Stadlandern verleihen will. Dummerweise ist dieser Bus verunglückt, und die Reparatur wird noch vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen.

Ersatzbusse stehen zur Verfügung. So waren zwei Fahrer des Bürgerbus-Vereins Ammerland aus Westerstede nach Schwei gekommen. Ihr Verein besitzt zwei Busse im Dauerbetrieb und zwei Ersatzbusse, von denen einer jetzt in Butjadingen verkehrt, während der andere an die Stadlander ausgeliehen werden könnte. Das Problem: In diesem Bus gibt es keinen Drucker neuester Bauart.

Die VBW haben einen solchen Ticketdrucker vorrätig, sagte Andreas Jung, doch der Einbau sei sehr komplex und erfordere den mehrstündigen Einsatz eines Kfz-Elektrikers. Das sei aber kurzfristig nicht zu realisieren. Für die VBW bauten Monteure, die aus Köln anreisen, den Drucker ein.

Zudem müssten die Fahrer noch extra an dem neuen Gerät geschult werden, sagte Andreas Jung weiter. Dazu meinte der ehrenamtliche Fahrer Uwe Leemhuis: „Wir sind doch schon geschult worden. Wir haben Tickets erzeugt und storniert und uns über die Technik geärgert.“ Der ehrenamtliche Fahrer Klaus Haschen forderte daraufhin ein Anforderungsprofil, dass der ZVBN für die Fahrer erarbeiten müsse, damit klar werde, wann diese die Voraussetzungen erfüllten und wann nicht. Dieser Forderung stimmte der Erste Vorsitzende Paul-Eugen Schumann ausdrücklich zu.

Auch Anrufe aus der Versammlung – Ute Nordhausen von der Bürger- und Touristikinformation der Gemeindeverwaltung kontaktierte Jürgen Sprickerhof, den Vorsitzenden des Butjadinger Bürgerbusvereins, und die Kassenwartin Doris Schulz sprach den Omnibusbetrieb Weghorst an – brachten keine Lösung.

Bürgerbus-Linie 415

Deshalb einigte sich die Versammlung auf den 4. Oktober als Starttermin; Paul-Eugen Schumann hatte ihn vorgeschlagen. Enttäuschung und Verärgerung darüber war aus vielen Wortmeldungen herauszuhören. Doch Andreas Jung tröstete die Anwesenden: „Beim Bürgerbus-Verein Butjadingen hat es viel länger gedauert und es hat mehr Probleme gegeben – auch weil die Butjadinger keinen Leih-Bus zur Verfügung hatten. Heute läuft diese Linie hervorragend.“

Anders als der Butjadinger Bürgerbus wird der in Stadland eine eigene Linie bekommen – die 415. Der eigene Achtsitzer-Bus soll nächste Woche bestellt werden und wird vermutlich im Februar 2020 ausgeliefert.

• Die Homepage buergerbus-stadland.de ist schon online und wird stetig aktualisiert. Sie bietet auch Patenschaften für alle, die nicht Mitglied werden wollen. So können Bürger die Dieselkosten für einen Tag übernehmen – derzeit 33 Euro.