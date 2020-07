Wasserqualität In Stadland: Nicht noch mehr Salz in der Unterweser

Stadland Die Gemeinde Stadland will nicht noch mehr Salz in der Unterweser hinnehmen. Deshalb spricht sie sich in einer Stellungnahme gegen den Antrag des Chemieunternehmens K+S (Kali + Salz) in Philippsthal (Osthessen) aus, bis 2027 weiteres salzhaltiges Abwasser in die Werra pumpen zu dürfen, die in die Weser mündet.

Wichtiger als Wirtschaft

Einstimmig hat der Rat jetzt der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung zugestimmt, die damit an das Regierungspräsidium in Kassel geschickt werden kann. Die wirtschaftlichen Interessen von K+S seien hinter dem Interesse des Unterweserraums auf eine nutzbare Wasserqualität in der Weser zu stellen.

Grünflächen in Stadland werden mit Süßwasser aus der Weser bewässert. Dieses Wasser wird über ein System aus Sieltiefs und Gräben bis in den hintersten Winkel der Gemeinde geführt und dient nicht zuletzt dazu, Vieh auf der Weide zu tränken. Schon jetzt ist dieses Wasser durch die verschiedenen Vertiefungen der Weser mit Salz belastet und die Grenzwerte werden nicht mehr eingehalten mit der Folge, dass die Zuwässerung in den Sommermonaten gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist.

Doch nicht nur die Landwirtschaft leidet unter der Versalzung, sondern auch Pflanzen und Tiere in den Sieltiefs und Gräben. Auch Wohngebiete werden mit Weserwasser versorgt. Außerdem werden Kompensationsflächen sowie Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet beeinträchtigt.

Zudem verletzt die beantragte Verlängerung der Einleitungsgenehmigung nach Auffassung der Verwaltung eigenes Recht der Gemeinde. Die Einleitung könne das Verfassungsrecht auf Selbstverwaltung verletzen. Selbstverwaltung sei das „Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“

Beweissicherung nötig

Sollte die Stellungnahme der Gemeinde nicht dazu führen, dass der K+S-Antrag abgelehnt wird – was wahrscheinlich ist –, soll ein Beweissicherungsverfahren den Salzgehalt in Sieltiefs und Gräben dauerhaft messen, lautet ein Antrag aus der Stellungnahme. Dieses Verfahren soll K+S bezahlen. Werden Grenzwerte überschritten, muss K+S das auf eigene Kosten abstellen.