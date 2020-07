Wirtschaft In Stadland: Drei offene Sonntage für ein Geschäft?

Stadland Seit Jahrzehnten war es so: Einmal im Jahr gibt es in Stadland einen verkaufsoffenen Sonntag – und zwar immer zum Rodenkircher Markt. In diesem Jahr wird der Markt zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht gefeiert, aber es gibt verkaufsoffene Sonntage – nämlich drei.

Kollegen unterschreiben

Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung hat sie genehmigt. Doch das Interesse der Stadlander Geschäftswelt ist eher gering – wie in den vergangenen Jahren. Anders ist es bei Jeannie Andersen, die seit vier Jahren in der früheren Hosenfabrik Mack den Wohndekoshop Area 37 betreibt.

Seit der Eröffnung ihres Geschäfts beantragt sie alljährlich verkaufsoffene Sonntag – und bekommt sie auch genehmigt. Sie findet vier weitere Geschäftsleute, die den Antrag ebenfalls unterschreiben – und dann stimmt das Ordnungsamt zu.

Ob die Geschäftsleute, die unterschrieben haben, auch öffnen, ist deren Entscheidung, erklärt Kerstin Lorenz vom Ordnungsamt. „Ich war bei all den verkaufsoffenen Sonntagen die einzige, die geöffnet hat, und vielleicht ist es diesmal wieder so“, sagt Jeannie Andersen achselzuckend.

Kerstin Lorenz hat die drei verkaufsoffenen Sonntage für diese Termine genehmigt: • 9. August, • 4. Oktober und • 8. November.

Die Läden dürfen jeweils von 11 bis 16 Uhr öffnen; besondere Anlässe gibt es für diese drei Termine nicht, sagt Kerstin Lorenz.

Bislang war es so, dass Sonntagsöffnungen an besonderen Veranstaltungen geknüpft waren, aber wegen der großen Einbußen vieler Geschäfte während der coronabedingten Schließung hat die Landesregierung die Vorschriften gelockert.

Zu den Geschäftsleuten, die den Antrag unterschrieben haben, gehört Petra Haase. Die Inhaberin von Meyers Fahrrad-Center sagt: „Ich unterstütze den Vorschlag, werde selbst aber im August und Oktober nicht öffnen.“ Weil viele Bürger wegen der Corona-Pandemie nicht in Urlaub fahren, haben sie neue Fahrräder gekauft – und deshalb hat auch das Rodenkircher Fachgeschäft richtig viel zu tun.

Sonntags nie

„Aber das sind nur vorgezogene Käufe, in anderthalb Jahren sehen die Zahlen deutlich schlechter aus als sonst“, ist Petra Haase überzeugt. Wenn im November die neuen Modelle in ihrem Laden stehen, wird sie aber wohl öffnen.

Für Manuela Manzke vom Bücher- und Schreibwaren-Eck gilt dagegen: sonntags nie. „Da kauft keiner“, ist sie überzeugt. Doch Jeannie Andersen hat am siebten Tag ganz andere Erfahrungen gemacht.