Stollhamm Mit der Bewertung der Rinder, der Pferde und der Schaf sowie dem Wettbewerb der Jungzüchter hat in Stollhamm in der Gemeinde Butjadingen die 101 Tierschau begonnen. Sie ist an diesem Mittwoch noch bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) aus Berne, der über die Veranstaltung die Schirmherrschaft hat, lobte die Tierschau. Sie müsse sich hinter ähnlichen Großveranstaltungen wie den Landtagen Nord und der Emsland-Schau nicht verstecken. Ina Korter, Bürgermeisterin der Gemeinde Butjadingen, betonte, dass die Tierschau nicht nur ein landwirtschaftlicher Leistungsvergleich, sondern zugleich ein touristisches Highlight in der Region sei.

Alleine 180 Rinder aus 15 verschiedenen Rassen sind auf der Tierschau zu sehen. Hinzu kommen zahlreiche Pferde und Schafe. Außerdem wird eine Kaninchen- und Geflügelausstellung geboten. Vorführungen, Landmaschinenhersteller und viele Organisationen, die sich an Ständen präsentieren, runden das riesige Programm ab.

Am Nachmittag wird unter den Coburger Fuchsschafen noch Stollhamms next Top-Modell und unter den Rindern die Miss Stollhamm gekürt.