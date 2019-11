Stollhamm Kaum jemand wollte bestreiten, dass der Handyempfang in Stollhamm unzureichend ist. Umstritten war bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend im Huus an’n Siel aber der Standort für einen Funkmast, der Abhilfe schaffen könnte.

Über 60 Bürgerinnen und Bürger konnte Bürgermeisterin Ina Korter zu der Informationsveranstaltung begrüßen. Für die Deutsche Telekom Technik GmbH mit Sitz in Hamburg erläuterte Thomas Fannasch die Pläne. Um die „sehr rudimentär vorhandene Versorgung“ zu verbessern und weil „der Datenhunger wächst, braucht man ein gut funktionierendes Netz“, sagte Thomas Fannasch.

Die Telekom habe noch keinen Mietvertrag für einen Standort unterschrieben, und sie habe auch noch keinen Bauantrag gestellt, führte Thomas Fannasch aus. Die Gemeinde habe aber einen Standort auf dem Tierschauhamm am Burgweg angeboten. Mit weiteren Grundstücksbesitzern sei ebenfalls gesprochen worden.

Geplant ist ein 40 Meter hoher Turm mit drei Antennen. Ein relativ zentraler Standort ist nach Auskunft von Thomas Fannasch wichtig, weil die Antennen einen Versorgungsradius von 1,5 Kilometer gewährleisteten. Für eine lückenlose Funksignalversorgung müsste also theoretisch alle drei Kilometer ein Funkmast errichtet werden.

Die Stollhammer Neubürgerin Vivian Sandt plädierte für einen Standort „nicht direkt im Dorf, sondern mindestens 1,5 Kilometer entfernt“. Sie wies auf mögliche gesundheitliche Schäden durch Mobilfunkstrahlung hin und führte Studien an, die belegten, dass unter anderem Kopfschmerzen, ein erhöhtes Krebsrisiko sowie Eizellen- und Embryonenschäden die Folge sein könnten. Zudem hatte sie auf einem Flugblatt, das sie über die Sozialen Medien vorab verbreitet hatte, geäußert, dass ein Wertverlust für die Immobilien im Umfeld des Mastes zu erwarten sei.

Eine Einschätzung, die der Butjadinger Sebastian Scharf nicht teilen mochte. Es sei genau umgekehrt: Während die Grundstückspreise in Stollhamm „extrem niedrig“ seien, fielen sie in Gegenden mit guter Mobilfunkversorgung deutlich höher aus. Anwohner Hergen Hasemann fragte nach der Motivation der Telekom, in Stollhamm einen Funkmast aufzustellen. „Ich bin Telekom-Kunde und habe einen Superempfang. Wer hat hier ein schlechtes Netz?“, fragte er. Nahezu alle Hände gingen in die Höhe. Zur Motivation der Telekom sagte Thomas Fannasch, dass Bund und Land von den Mobilfunkanbietern bis Ende 2022 eine 98-prozentige Versorgungsdichte erwarteten.

Uwe Diekmann appellierte an die Stollhammer, sich über die Diskussion um die Mobilfunkversorgung „nicht zu entzweien“. Auch ihn stört allerdings die „gewaltige Höhe des Mastes, höher als der Kirchturm. Das ist für das Landschaftsbild nicht optimal“. So ein Mast gehöre ins Gewerbegebiet, in dem nach Auskunft von Bürgermeisterin Ina Korter aber kein Platz mehr vorhanden ist. Zum Vorschlag von Werner Heinen, Antennen auf dem Kirchturm zu installieren, wandte Thomas Fannasch ein, dass das mit dem Denkmalschutz nicht zu vereinbaren und auch statisch nicht möglich sei.

Claus-Dieter Ammermann brachte alternative Standorte ins Gespräch. Schon bei einer früheren Suche im Jahr 2006 seien die Kraftfuttersilos der ehemaligen Raiffeisen-Bezugsgenossenschaft angeboten worden. Auch den Betriebshof des Entwässerungsverbandes an der Seefelder Straße nannte er als möglichen Standort. Der Telekom-Vertreter versprach, diese Alternativen zu prüfen.

In aller Deutlichkeit wunderte sich Ratsfrau Claudia Cornelius (CDU) aus Blexerwisch über die Stollhammer: „Ich glaube es einfach nicht, dass manche Stollhammer offenbar nicht mit dem Handy telefonieren wollen. Sorgt dafür, dass ihr ein ordentliches Handynetz bekommt“, sagte sie unter dem Beifall vieler Versammlungsbesucher.

Die Frage sei, ob sich Stollhamm dem technologischen Fortschritt verschließen wolle, sagte Ina Korter. Ihre Bilanz des Abends: „Es gibt Kritiker. Am Beifall habe ich aber gehört, dass viele Bürger eine Verbesserung gut fänden.“