Artenvielfalt: Ein großes Puzzle aus blühenden Teilen

Sürwürden /Wesermarsch Wer aus vielen Teilen ein schönes Puzzle legen will, fängt geschickterweise mit dem Rand an. Doch für das ganz spezielle Puzzle, das in der Wesermarsch entstehen soll, ist das die falsche Strategie, sagt Matthias Paech vom Grünlandzentrum in Ovelgönne. Dieses Puzzle aus vielen kleinen blühenden Flächen soll in der Mitte beginnen.

Mulchen schadet

Diese Mitte ist eine handtuchartige Wiese am Lockfleth in Sürwürden, die aufgrund ihrer exzentrischen Abmessungen nicht intensiv genutzt werden kann. Weil der Pächter hier nur spät und selten mäht und die Mahd nicht liegen lässt, ist eine Vielfalt an Blühpflanzen entstanden, die Insekten Nahrung bieten.

Landvolk-Berater Ingo Bischoff hat die Wiese entdeckt und wirbt dafür, weitere ungünstig geschnittene Flächen später und seltener zu mähen – für den Artenschutz.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Denn eine einzelne Wiese bringt keine Wende beim Artensterben, auch mehrere vereinzelte Wiesen nicht. Eine Wende könnte aber eine Verbindung zwischen diesen kleinteiligen Flächen bringen, die am Ende ein ausreichend großes Puzzle hervorbringt. „Biotopverbund Grasland“ heißt das entsprechende Projekt des Grünlandzentrums.

Bienenfreund Henning Wessels, der viele Jahre Vorsitzender des Imkervereins Jade-Weser war, unterstützt dieses Vorhaben. Genau wie Matthias Paech hat auch er Straßenufer als Verbindungsstücke im Blick. „Immer wieder habe ich bei Bauhöfen und Straßenmeistereien angerufen und darum gebeten, so spät wie möglich zu mähen, bin aber oft auf taube Ohren gestoßen“, sagt Henning Wessels. „Dabei bieten Bermen ein riesiges Potenzial: Sie schaffen Vernetzung.“ Und Vernetzung fördert den genetischen Austausch.

Doch jetzt bewegt an mehreren Stellen etwas. Denn Landrat Thomas Brückmann (parteilos) hat im vergangenen Jahr eine kreisweite Kooperation zum Erhalt der Artenvielfalt gegründet: Das „Arbeitsbündnis Biodiversität“ ist im Dezember aus der Taufe gehoben worden. Ihm gehören Eigentümer und Interessenvertreter großer Flächen im Landkreis an: das Landvolk, Kommunen, Straßenmeistereien, Naturschutzverbände, Deichbände und die Wasser- und Bodenverbände.

Ziel des Bündnisses ist es, gemeinsam freie geeignete Flächen zu finden, bereitzustellen und für den Artenschutz zu verbessern, schildert Martin Bolte, der Sprecher der Kreisverwaltung. Der Kreis sieht sich dabei selbst als Vermittler. Bei einem ersten Arbeitstreffen mit allen Akteuren stellte das Grünlandzentrum, das das Arbeitsbündnis berät, sein Projekt Biotopverbund Grasland vor.

Bei diesem Projekt geht es darum, mit einfachen Mitteln und wenig Geld Artenvielfalt zu fördern, die zum jeweiligen Standort passt. Vor allem soll auf den Flächen spät gemäht und nicht gemulcht werden, denn der Mulch ist Dünger für das Gras, das die Landschaft der Wesermarsch prägt, den Insekten aber keine Nahrung bietet.

Was „eh da“ ist

Der Fokus liegt auf den vielen kleinen Flächen, weil die Landwirte angesichts des Kostendrucks nicht auf größere Teile ihrer intensiv genutzten Flächen verzichten können. Diese Flächen, die nicht intensiv genutzt werden können, werden salopp „Ehda-Flächen“ genannt, weil sie „eh da“ sind, wie Matthias Paech erläutert. Die erste dieser Flächen wurde 2014 in Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Ehda-Flächen sind Wegränder, Bahndämme, Verkehrsinseln oder ungünstig geschnittene Wiesen. Oder eben Straßenbermen.

Die werden auch in Stadland spät gemäht, wie Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) sagt. Insgesamt geht es um 150 Kilometer – eine ansehnliche Strecke für die Artenvielfalt. Für Butjadingen schätzt Henning Wessels die Fläche an Wegesrändern auf 100 Hektar. „Die waren Pfingsten schon alle abgemäht“, kritisiert der Bienenfreund „anders als in Nordenham.“

Aus seiner Sicht ist es in abgelegenen Gebieten kein Problem, wenn die Bermen erst sehr spät gemäht werden. Und wo es Sicherheitsaspekte gebe, könnten ja die Leitpfähle freigemäht werden, der Rest aber nicht.

Die Kreisverwaltung ist auch an größeren Straßen in dieser Richtung unterwegs, wie ihr Sprecher Martin Bolte ergänzt: Sie hat mit den beiden Straßenmeistereien in der Wesermarsch und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Gespräche geführt und weitere Treffen anberaumt. Auch Wissenschaftler der Universität Oldenburg wurden hinzugezogen. Beim nächsten Gespräch im Juli soll es darum gehen, Flächen zu benennen.

Ein weiteres Arbeitstreffen ist mit den Wasser- und Bodenverbänden geplant: Dabei soll es um die Gewässerrandstreifen gehen, die wegen ihres netzartigen Charakters ein bedeutendes Potenzial zur Förderung der Biodiversität haben – mehr als nur ein weiteres Stück im großen Puzzle.

Bis Bienensilvester

Henning Wessels geht es um eine ganz erhebliche Terminverschiebung beim Mähen: Der Imker peilt „Bienensilvester“ für den ersten Schnitt auf den Bermen an. Gemeint damit ist der Johannistag am 24. Juni. Dann hört das Wachstum in der Natur auf. Gerade die bienenartigen Insekten seien auf Blühpflanzen angewiesen – und diese auf Insekten.

Bienen und Blühpflanzen, erläutert der Imker, haben sich seit 60 Millionen Jahren gemeinsam entwickelt: „Sie leben in Symbiose. Keiner weiß, wer von ihnen zuerst da war.“

Kurzfristige Erfolge wird es aber nicht geben. dämpft Kreissprecher Martin Bolte möglicherweise überzogene Erwartungen; das verhinderten schon die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten.

Henning Wessels will aber nicht locker lassen. „Die können sicher sein: Im nächsten Frühjahr bin ich wieder da“, sagt der 71-jährige Nordenhamer über alle Beteiligten. „So lange ich lebe, werde ich den Finger in die Wunde legen.“