Wolfsdiskussion: „92 Prozent der Risse unter Vollschutz“

Sürwürden Das vom Nabu-Kreisvorsitzenden Franz-Otto Müller vorgeschlagene Herdenschutz-Zentrum ist für den Förderverein der Deutschen Schafhaltung (FDS) keine Thema. Das betont dessen Vorsitzender Wendelin Schmücker, der in Winsen an der Luhe (Kreis Harburg) als Schäfer tätig ist. Einzige Lösung sei eine konsequente Regulierung des Wolfsbestandes.

Deichschäfer gibt auf

Franz-Otto Müller hatte das Herdenschutz-Zentrum ins Gespräch gebracht, nachdem die NWZ berichtet hatte, dass mit Hans Haxsen aus Sürwüderdeich inzwischen der vierte Deichschäfer des II. Oldenburgischen Deichbandes wegen des Wolfes aufgibt.

Der Förderverein der Deutschen Schafhaltung (FDS) wurde 2010 gegründet. Er will über die Leistungen der Schafhaltung und damit der Schäferfamilien informieren – etwa im Küstenschutz.

Der Naturschutzbund (Nabu) zeichne das Bild eines funktionierenden Herdenschutzes durch Zäune, sagt Wendelin Schmücker. Der Schäfer zitiert Untersuchungsergebnisse von Dr. Laurent Garde, einem Ökologen und Anthropologen vom Forschungsinstitut für die Ausführung der Weidewirtschaft in den Alpes mediterranée (CERPAM) in Frankreich. Garde hat festgestellt, dass 92 Prozent aller Wolfsrisse unter Vollschutz stattfinden. Selbst wo Herdenschutzzäune nach den gesetzlichen Vorgaben eingesetzt werden können, würden diese regelmäßig von Wölfen überwunden. Nicht eingesetzt werden können derartige Zäune etwa an Deichen oder im Gebirge.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Nur im Wolfsgehege

„Fachgerechte Schutzzäune gegen Wölfe gibt es in Deutschland nur in Wolfsgehegen“, lautet das bittere Fazit von Wendelin Schmücker. „Derartige Einzäunungen will niemand in der Landschaft haben, und die Gesellschaft will sie auch nicht finanzieren.“

Wendelin Schmücker wirft dem Nabu vor, er sei nicht an einer ernsthaften Diskussion über die Zukunft der Weidetierhaltung interessiert.

In Regionen, in denen Weidetiere nicht wolfssicher eingezäunt werden könnten, müsse eine Wiederbesiedlung durch konsequente Regulierung des Bestandes ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang fordert der Förderverein volle Transparenz über die Wolfsbestände in Deutschland und den Nachbarländern und eine Anerkennung der Tatsache, dass von einem länderübergreifenden Austausch der Wolfspopulationen auszugehen sei.

Schmücker will nicht länger hinnehmen, „dass der Naturschutz mit Hilfe von Kleinstaaterei die Population der Wölfe in Deutschland kleinrechnet, um EU-rechtlich mögliche Eingriffe zur Regulierung der Bestände möglichst lange hinauszuzögern“. Wie in anderen europäischen Ländern auch müsse ein konsequentes Bestandsmanagement ermöglicht und über das in Deutschland bewährte Reviersystem umgesetzt werden.