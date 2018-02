Tossens /Hamburg Für Ann-Kathrin Cornelius waren zwei Dinge schon sehr früh klar: Sie würde, erstens, eines Tages Karriere machen. Und das würde, zweitens, nicht in der Landwirtschaft sein. Auch ihre Leidenschaft für alles, was mit Häfen und Schifffahrt zu tun hat, entdeckte die gebürtige Varelerin, die auf dem Hof ihrer Eltern bei Tossens aufwuchs, schon früh.

Nun, mit gerade 27 Jahren, hat sie das große Los gezogen, hat einen Job ergattert, nach dem sich in der Branche viele die Finger lecken dürften. Es ist die Schifffahrtsbranche. Und es ist Karriere. Ann-Kathrin Cornelius ist die neue Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft des Museums- und Eventschiffs „Cap San Diego“. Nicht nur für die ehemalige Butjenterin zählt der 1961 gebaute, im Hamburger Hafen liegende Frachter zu den schönsten Schiffen der Welt.

Der Weg von der Schulbank der Zinzendorfschule zu einem verantwortungsvollen, ungeheuer abwechslungsreichen Führungsposten in der Schifffahrt ist gar nicht so weit. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige tut und darin gut ist. Ann-Kathrin Cornelius macht 2010 an der Zinzendorfschule ihr Abitur; die junge Frau interessiert sich schon damals für Technik, hat Mathe und Physik als Leistungsfächer.

Zum Studium nach Leer

Nach der Schule geht sie nach Leer, um dort Schiffs- und Reedereimanagement zu studieren. 2014 tritt Ann-Kathrin Cornelius mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche ihren ersten Job an: Bei der Bremerhavener Schlepp- und Bergungsreederei Svitzer, eine 100-prozentige Maersk-Tochter, heuert sie in der Einsatzzentrale an, ist für die Koordinierung von Aufträgen zuständig, hat täglich direkten Kontakt zu den Crews an Bord und steht auch als Berufsanfängerin in einer männerdominierten Welt ihre Frau.

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch Ann-Kathrin Cornelius ist ehrgeizig. Sie übernimmt bei Svitzer vorzugsweise die Nacht- und Wochenendschichten, um tagsüber Zeit zu haben: für ein weiteres Studium. In Elsfleth studiert die junge Frau Maritimes Management, hält trotz der Doppelbelastung durch. Und dann hilft ihr ein Zufall.

Bei der Reederei Claus-Peter Offen GmbH & Co. KG in Hamburg schreibt Ann-Cathrin Cornelius 2017 ihre Masterarbeit. Ihr Thema ist ein Sicherheitssystem, das sie selbst entwickelt hat. Das System bremst Hacker aus, die sich in die GPS-basierten Navigationssysteme von Schiffen loggen und diese Schiffe dann fernsteuern könnten. Der Geschäftsführer der Reederei ist gleichzeitig der Präsident der Stiftung Hamburger Admiralität. Er ist sehr angetan von Ann-Kathrin Cornelius’ Projekt. Und er hat einen Job zu vergeben.

Die Stiftung ist Eignerin der „Cap San Diego“. An der Spitze der Betriebsgesellschaft des Schiffs steht zu dieser Zeit noch Kapitän Jens Weber. Doch der wird bald in den Ruhestand treten. Der Präsident der Stiftung fragt Ann-Kathrin Cornelius, ob sie nicht Lust hätte das Ruder zu übernehmen. Bei einem Törn während der Hamburg Cruise Days geht die Tossenserin an Bord, lernt das Schiff und die Crew kennen. Und ist begeistert. Jetzt gibt es für sie nichts mehr zu überlegen.

Törns und Events

Die „Cap San Diego“ unternimmt nicht nur Törns – in diesem Jahr sogar auf großer Fahrt von Hamburg über Cuxhaven, Rendburg und Kiel nach Rostock. Sie ist auch ein Museums- und Eventschiff, dazu ein schwimmendes Hotel. An Bord gibt es vier Einzel- und vier Doppelkabinen sowie eine Kapitänskabine, die bei Hamburg-Reisenden heiß begehrt und entsprechend oft ausgebucht sind. Die Laderäume werden für Konzerte, Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Feiern genutzt.

Ann-Kathrin Cornelius’ Job ist es, all das zu koordinieren. Dazu ist sie für das gesamte Schiffsmanagement zuständig und für den Einsatz der aus 45 Ehrenamtlichen und fünf hauptamtlichen Matrosen bestehenden Crew. Nicht gerade eine Kleinigkeit für eine 27-Jährige. Doch Ann-Kathrin Cornelius bleibt auf dem Teppich. „Ich empfinde es einfach als eine große Ehre, hier als Geschäftsführerin tätig sein zu dürfen“, sagt sie, „und ich kann mir kein besseres Schiff dafür vorstellen“.

Cap San Diego, Schiff, Hamburg BILD: Cap San Diego Cap San Diego, Schiff, Hamburg BILD: Cap San Diego Ein Traum von einem Schiff D ie „Cap San Diego“ ist das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt. Sie ist zudem das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von sechs schnellen Stückgutfrachtern, die 1961 für die Reederei Hamburg Süd gebaut wurden. Am 15. Dezember 1961 läuft die „Cap San Diego“ nach einer Bauzeit von acht Monaten bei der Deutschen Werft AG in Hamburg-Finkenwerder vom Stapel. Nach der Werftprobefahrt in der Deutschen Bucht erfolgt im März 1962 die offizielle Übergabe an die Hamburg Süd. Am 29. März beendet die „Cap“ ihre Probefahrt in Cuxhaven und tritt am Morgen des 30. März ihre erste Reise nach Südamerika an. Nach den Häfen Montreal, Baltimore, New York, Recife, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santos, Antwerpen, Rotterdam und Bremen macht das Schiff am 30. Juni 1962 zum ersten Mal wieder im Heimathafen Hamburg fest. Zwischen 1962 und 1981 verkehrt die „Cap“ im regelmäßigen Liniendienst zwischen Europa und der Ostküste Südamerikas. Sie absolviert in dieser Zeit 120 Rundreisen. Eine Rundreise dauert etwa 60 Tage. Am 10. Dezember 1981 wird das Schiff an eine spanische Reederei verkauft. Es fährt nun unter panamesischer Flagge, absolviert aber zunächst weiter die gewohnten Rundreisen in Hamburg-Süd-Charter. Im Frühjahr 1986 erhält das Schiff abermals einen neuen Eigner; es ist die Multitrade Shipping Inc., Monrovia. Unter dem Namen „Sangria“ fährt es jetzt unter der Flagge der Karibikinseln St. Vincent & Grenadine, Heimathafen Kingstown. Am 12. August 1986 kauft die Freie und Hansestadt Hamburg das Schiff und rettet es vor der Verschrottung. Das nun im Hamburger Hafen liegende Schiff misst in der Länge über alles 159,40 Meter und an der größten Breite 21,47 Meter. Es ist mit einer Bruttoraumzahl von 9998 vermessen. Eignerin der „Cap San Diego“ ist die Stiftung Hamburger Admiralität. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.capsandiego.de