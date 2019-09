Tossens Nicole Reichert-Weise kann es noch gar nicht richtig fassen. Seit Juni verkauft sie selbstgemachte Holzdekorationen und ist von der großen Resonanz auf ihre Produkte völlig überrumpelt worden. Angefangen hat alles mit einer alten Holzpalette. Die hatte Familie Reichert-Weise noch übrig. „Ich hab angefangen, hier zu schleifen und da was zu schrauben“, erzählt die 43-Jährige. Jetzt fungiert die alte Europalette als Couchtisch im Wohnzimmer.

Ihr Interesse war geweckt. Nicole Reichert-Weise sammelte Treibholz und es entstanden die nächsten Stücke. „Mein Mann sagte dann, ich solle doch mal was bei Facebook einstellen und anbieten“, erzählt sie. „Du bist doch verrückt“, hatte sie geantwortet. „Wer soll sich da schon melden?“, meinte die 43-Jährige. Doch es meldeten sich gleich mehrere Interessenten.

Zunächst waren es noch hauptsächlich Freunde und bekannte, die die Werke der 43-Jährigen sahen und kaufen wollten. Dann meldete Nicole Reichert-Weise ein Gewerbe an. Unter dem Namen „Nikis Handmade“ verkauft sie ihre Stücke inzwischen an Kunden aus der Region und Urlauber, die gerade in Butjadingen Station machen.

Bei gutem Wetter stellt die 43-Jährige einen Pavillon in ihrem Garten auf, in dem sie ihre Deko-Artikel präsentiert. Bei schlechtem Wetter werden Flur und Treppenhaus ihres Hauses zu Ausstellungsräumen. Von Holzbildern über Lampen, kleine Tabletts, Muschelketten, Spardosen und Schlüsselanhängern finden sich dort viele liebevoll gearbeitete Schätze. Im nächsten Jahr wollen Nicole Reichert-Weise und ihr Mann Jörg ein Gartenhäuschen anschaffen, in dem ihre Produkte dauerhaft ausgestellt werden.

Ideen kommen nachts

Die Inspiration überkomme sie oft nachts, erzählt die 43-Jährige. Dann setzt sie sich schon mal in die Küche und werkelt vor sich hin, während die Familie schläft. Im Abstellraum hat sie sich eine kleine Bastelecke eingerichtet. Gröbere Arbeiten wie das Sägen oder Schleifen der Stücke erledigt sie draußen oder auf dem Dachboden, erzählt sie. Noch ist es eher ein Hobby, das die Hausfrau und Mutter aber gern ausbauen möchte.

Gelernt hat sie ursprünglich den Beruf der Zahnarzthelferin. Zuletzt arbeitete sie im Frühstücksservice eines Hotels. Doch den Job gab sie aus verschiedenen Gründen auf. Ihre Leidenschaft für Holzarbeiten entdeckte sie gerade zum richtigen Zeitpunkt wieder. Denn so wirklich neu ist die Leidenschaft für Holzarbeiten für Nicole Reichert-Weise nicht.

Schon in der Schule hatte sie ihr Talent und ihre Vorliebe für dieses Material entdeckt. „Aber wir hatten nur ein Jahr Werkunterricht. Danach war es so, dass die Mädchen den Hauswirtschaftskurs machen mussten und nur noch die Jungen Werkunterricht hatten. Dabei hätte ich eigentlich auch lieber Werken gehabt und später gerne eine Ausbildung zum Schreiner gemacht“, erinnert sich die heute 43-Jährige. Doch es kam alles anders und der Traum rückte erstmal in weite Ferne.

Mit ihrer Liebe zum Holz hat Nicole Reichert-Weise inzwischen die ganze Familie infiziert. Ihr 16-jähriger Sohn hat gerade ein Praktikum in einer Schreinerei absolviert und kann sich vorstellen, diesen Beruf nach der Schule zu erlernen. Er hilft der 43-Jährigen auch jetzt schon zum Beispiel bei den Schleif- und Sägearbeiten. „Jetzt gibt er mir immer Tipps, wie ich etwas noch besser machen könnte“, erzählt Nicole Reichert-Weise schmunzelnd.

Familie zieht mit

Auch ihre 18-Jährige Tochter sei inzwischen eingespannt. „Alle meine Schilder sind handgeschrieben. Die Große hilft mir zum Beispiel beim Beschriften“, erzählt Nicole Reichert-Weise. Beim Anmalen packen auch die jüngsten Familienmitglieder (7 und 5 Jahre alt) mit an, erzählt die 43-Jährige. Ihre Schwiegermutter hilft ihr bei der Buchführung. Eltern, Nachbarn und Freunde denken ebenfalls an sie: Sie sammeln auf Spaziergängen fleißig „Rohmaterial“ für die 43-Jährige.

Gerade erst hat sie einen alten Dachbalken bekommen. Aus einem Teil davon ist bereits eine Lampe entstanden. Weitere sollen folgen. Inzwischen hat Nicole Reichert-Weise auch die ersten weihnachtlichen Stücke fertiggestellt. Eine Bestellung für Weihnachtswichtel kam gerade rein. Ihre Holzdekorationen möchte sie auch auf den Weihnachtsmärkten in der Region anbieten. An diesem Samstag wird sie mit einem Stand auf der Lama-Ranch in Mürrwarden vertreten sein.

„Nikis Handmade“ hat dienstags bis sonntags, von 14 bis 17 Uhr am Poggendiek 4 in Tossens für Kunden geöffnet. Einen Eindruck von den Arbeiten der 43-jährigen Tossenserin können sich Interessierte auch auf der Facebook-Seite „Nikis Handmade, liebevolle Holzarbeiten“ verschaffen. Derzeit arbeitet Nicole Reichert-Weise auch an einer eigenen Homepage.