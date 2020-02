Tossens Dort, wo jetzt die Ferienhäuser von Center Parcs stehen, ist Carsta Rohr in Kindertagen mit ihrem Pferd ausgeritten. An dem alten Reiterhof, den ihre Großeltern betrieben und den später dann ihr Vater übernahm, hängen viele Erinnerungen. Er war der Ort, an dem Carsta Rohr in den Ferien ihre Freundinnen traf, an dem sie unbeschwerte Tage verbrachte.

Noch heute spricht die inzwischen 49-Jährige, die in Rieste im Kreis Osnabrück lebt, von ihrer „Oase“. Die soll auch dann noch bestehen, wenn Carsta Rohr und ihr Ehemann Dennis Fehrmann die angrenzende Wiese mit bis zu 35 Ferienhäusern bebaut haben. Am Dienstagabend war das Projekt Thema bei einer Bürgerversammlung, zu der die Gemeinde nach Tossens eingeladen hatte.

Zeit bei der Oma

Carsta Rohrs vor sieben Jahren verstorbener Vater Detlef Rohr stammte aus Butjadingen. Als junger Mann zog er fort. Carsta Rohr selbst wuchs bei Diepholz aus. Sie verbrachte jedoch immer wieder Zeit bei ihrer Oma in Butjadingen. Und so sind der Reiterhof und die 3,52 Hektar große Fläche zwischen der Rügener Straße und der Deichgräfenstraße in Tossens nicht nur ein altes Gebäude und eine grüne Wiese. Sie sind ein Stück Vergangenheit, das mit vielen Emotionen behaftet ist.

Als Carsta Rohrs Mutter in Erwägung zog, die Fläche in Tossens zu verkaufen, kamen der Tochter am Küchentisch, an dem der Familienrat tagte, die Tränen. Den alten Familienbesitz weggeben? Nie im Leben. Carsta Rohr und Dennis Fehrmann kamen überein, die Fläche lieber selber nutzen – nach ihren ganz eigenen Vorstellungen. Und von denen ließ sich zum Glück auch die Mutter überzeugen, die das Grundstück inzwischen ihrer Tochter überschrieben hat.

Dennis Fehrmann (47) ist Schreinermeister, konzipiert für eine Firma in Köln Ausstellungen und stammt auch aus der Domstadt. Er hat ebenfalls seit Kindertagen eine Bindung nach Butjadingen. Ein Onkel von ihm litt an Asthma und kam der guten Luft wegen in die Gemeinde. Dennis Fehrmann besuchte ihn häufig in Fedderwardersiel. Seine Eltern Gabriele und Henning Fehrmann verliebten sich bald ebenfalls in die Halbinsel an der Nordsee und wohnen inzwischen seit vielen Jahren in Langwarden. Als Dennis Fehrmann sich im Juli 2013 zum Geburtstag seiner Mutter in Butjadingen aufhielt, lernte er seine heutige Frau, Carsta Rohr, kennen. Und so schloss sich ein weiterer Kreis.

Inzwischen gibt es konkrete Pläne für die an die Nordseeallee grenzende Grünfläche. Der Gemeinderat hat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Teil des bauleitplanerischen Verfahrens, das er damit angeschoben hat, war am Dienstagabend auch die Bürgerversammlung.

Oase bleibt Oase

Carsta Rohr und Dennis Fehrmann möchten, dass das Areal mit dem angrenzenden Reiterhof auch weiterhin wie eine Oase wirkt. Gleichzeitig müssen sie die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Das ist ein Spagat – von dem die beiden aber sicher sind, dass sie ihn meistern werden. Den Investoren ist es wichtig, dass der Butja-Park, so der geplante Name, auch für die Öffentlichkeit attraktiv ist. Deshalb sollen ein künstlicher Wasserlauf und ein daran entlangführender Rad- und Wanderweg entstehen, der zu den Pütten und zum Deich führt.

Die Ferienhäuser – je nach Typ zwischen 100 und 150 Quadratmeter Wohnfläche umfassend – sollen so gebaut und angeordnet werden, dass möglichst wenig Fläche versiegelt werden muss. Das Auto wird direkt im jeweiligen Haus geparkt. Carsta Rohr und Dennis Fehrmann möchten vermeiden, dass der Ferienpark zugeparkt wird. Die Häuser sollen teils in ihrem Eigentum bleiben, teils sollen sie veräußert werden.

Wird der alte Familienbesitz also letztlich doch zerstückelt? Sicherlich nicht. Mit den Käufern der Häuser werden Carsta Rohr und Dennis Fehrmann Erbpachtverträge für die Grundstücke abschließen. Und dass der alten Reiterhof stehenbleibt, ist sowieso klar.