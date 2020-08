Vollsperrung in Tossens

Tossens Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) möchte in Tossens eine in die Jahre gekommene Trinkwasserleitung erneuern. Dafür muss am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August, die Tossenser Straße in Höhe der Hausnummer 6 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird nach Mitteilung des OOWV innerorts umgeleitet. Die Leitung kreuzt in diesem Bereich die Straße, die für die Verlegearbeiten geöffnet werden muss.