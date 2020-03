Zwei Neue Bebauungsgebiete: Grünes Licht für neue Ferienhäuser in Tossens

Tossens Zwei Bebauungsgebiete beidseitig der Nordseeallee in Tossens sollen mit Änderungen in das weitere Genehmigungsverfahren geschickt werden.

Im ersten Gebiet sollen 37 neue Häuser entstehen (B-Plan 186 Tossens, Nordseeallee). Das zweite Baugebiet soll sechs bis sieben Häuser zu je sechs Wohneinheiten umfassen und an der Helgolandstraße in Tossens liegen (B-Plan Nr. 61 Tossens, Helgolandstraße). Für den Gemeinderat sprach der Ausschuss für Planung und Umwelt entsprechende Beschlussempfehlungen aus.

Pläne Nordseeallee

Diplomingenieur Lutz Winter vom Planungsbüro Thalen Consult in Neuenburg erläuterte, dass man für das Projekt an der Nordseeallee Anregungen aus der Bürgerbeteiligung vom 4. Februar in den Bebauungsplan übernommen hat. Die geplante Bebauung würde eine Lücke zwischen dem nordwestlich gelegenen Ferienhausgebiet „Aida Park“ und dem südöstlich benachbarten Center-Parcs-Ferienhäusern schließen.

Die Grundstückseigentümer Dennis Fehrmann und Casta Rohr aus Rieste im Landkreis Osnabrück wollen auf dem 3,5 Hektar großen Areal 37 Häuser errichten. Die Erschließung soll mit einer privaten Straße erfolgen, die gegenüber dem Center Parcs von der Nordseeallee abzweigen soll. Rückwärtig begrenzt wird das Baugebiet durch die Pütten. Im überarbeiteten Plan wird der Eingangsbereich jetzt als Sondergebiet für Touristik und Erholung ausgewiesen, weil Dennis Fehrmann und Casta Rohr dort eine kleine Gastronomie errichten wollen, in der ein Betreiber auch wohnen könnte. Dieses Gebäude darf maximal sechs Meter hoch sein.

In dem Baugebiet sollen sowohl Ferienhäuser als auch Dauerwohnsitze zulässig sein. „Es gibt keine Quotierung“, betonte Planer Lutz Winter. Diese Bauten dürfen höchstens neun Meter hoch werden bei einer maximalen Traufenhöhe von 3,50 Meter. „Besonders bevorzugt“ werden sollen nach Auskunft des Planers Flachdachbauten mit Grasdächern, für die die vorgeschriebene Dachneigung von 30 bis 50 Grad nicht gelten soll.

Die Anregung von Bauamtsleiter Axel Linneweber, von diesem Baugebiet gleich eine fußläufige Anbindung an das ursprünglich geplante Baugebiet „Meidgrodenweg II“ anzulegen, wurde von Bauherr Dennis Fehrmann angenommen. Denn Linneweber will nicht ausschließen, dass die Erschließung eines Baugebietes an dieser Stelle in den nächsten Jahren wieder auf den Ratshaustisch kommt.

Pläne Helgolandstraße

Nicht übernehmen in den Bebauungsplan Nr. 61 Tossens, Helgolandstraße, will der Bauherr Alster Immobilienprojekt 23 aus Hamburg den in der Bürgerbeteiligung geäußerten Wunsch, den am südöstlichen Ende des Baugrunds geplanten Parkplatz mit 35 bis 40 Stellplätzen an das andere Ende auf dem ehemaligen Hofgrundstück Eichler zu verlegen. Der Planer dieses Projektes, Andreas Taudien vom NWP-Planungsbüro in Oldenburg, teilte aber im Ausschuss mit, dass man die Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz um 15 Meter Richtung Ortsmitte einplanen werde.

Die vom Landkreis Wesermarsch in der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange angeregte Begrenzung des Dauerwohnens in dieser Wohnanlage auf 30 Prozent wird ebenfalls in den geänderten Plan aufgenommen. Entstehen sollen nach den Plänen des Oldenburger Architekturbüros DBP sechs bis sieben Häuser mit insgesamt rund 40 Ferienwohnungen.