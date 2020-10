Benefizaktion des Lions Clubs Nordenham-Elsfleth: Adventskalender jetzt auch online

Nordenham Vorübergehend stand die beliebte Benefizaktion auf der Kippe, weil die Corina-Pandemie viele Fragen aufgeworfen hatte. Lassen sich genügend Sponsoren finden? Wie soll der Verkauf ablaufen? Doch letztlich waren sich die Mitglieder des Lions Clubs Nordenham-Elsfleth einig, dass es auch in diesem Jahr einen Adventskalender für den guten Zweck geben soll. Allerdings konnten die Vorbereitungen später als sonst beginnen. Zudem war es erforderlich, die Kosten zu senken. Das führte dazu, dass der Adventskalender 2020 mit einigen Neuerungen daherkommt.

Ohne Türchen

Zum veränderten Konzept gehört ein vereinfachter Druck. Auf den Kalendern befinden sich keine Türchen mehr, die sich öffnen lassen und den Blick auf die jeweiligen Tagesgewinne freigeben. Stattdessen können Informationen über die Gewinne online unter der Adresse www.lions-wesermarsch.de abgerufen werden. Entscheidend ist die oben rechts auf dem Kalender aufgeführte Glücksnummer.

Ebenfalls neu ist das Angebot, den Kalender „kontaktlos“ über das Internet zu erwerben. Auf der Lions-Homepage ist der Kauf der digitalen Lose per Paypal, Lastschrift oder Kreditkarte möglich. Dort erfolgt auch die Veröffentlichung der Gewinnzahlen, die zudem in NWZ der bekanntgegeben werden.

Mit dem Verkauf der Adventskalender wollte der Service-Club auf dem Ochsenmarkt starten. Aber diese Veranstaltung konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Daher bieten die Nordenhamer Lions den Kalender 2020 erstmals an diesem Freitag auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt an. Es folgen Verkaufsaktionen am Freitag, 30. Oktober, im E-Center in Atens sowie am Freitag und Sonnabend, 6. und 7. November, im Rewe-Markt an der Deichgräfenstraße.

Darüber hinaus ist der Kalender an verschiedenen Verkaufsstellen zu bekommen. Dazu zahlen unter anderem das Büro von Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz und die NWZ-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 31. Der Preis beträgt wie in den Vorjahren 5 Euro.

iPad und Fahrrad

Der Präsident des Lions Clubs Nordenham-Elsfleth, Georg Dürr, ist froh, dass entgegen aller Befürchtungen fast genauso viele Preise wie sonst gespendet wurden. Den Gesamtwert beziffert der Pressebeauftragte des Clubs, Burkhard Stamer, mit rund 11 000 Euro. Hauptgewinne sind Gutscheine für ein Fahrrad (1000 Euro) und ein iPad (700 Euro).

Die Nordenhamer und Elsflether Lions veranstalten die Kalender-Aktion wieder gemeinsam mit ihren Braker Clubfreunden. Daher kommt der Erlös verschiedenen Einrichtungen aus der ganzen Wesermarsch zugute. Das sind die Nordenhamer Tafel, die Lebenshilfe Brake, die Fleutjepieper der Niederdeutschen Bühne Brake, der Förderverein der Grundschule Ovelgönne, die Kinder- und Jugendfarm Nordenham, die Hospizhilfe Nordenham und umzu, die Kinder- und Jugendhilfe Butjadingen, die Jugendhilfe am Meer und die Hausaufgabenhilfe Elsfleth.

Das auf dem Kalender abgebildete Fotomotiv stammt von Peter Hinrichs. Es zeigt einen verschneiten Weg in Coldewärf.