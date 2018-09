Wapelergroden /Diekmannshausen Jens Burrichter aus Barßel (Kreis Cloppenburg) steht mit seinem Sattelschlepper auf der gesperrten Bundesstraße 437 und wartet. Der 51-Jährige kommt mit seinem Laster gerade vom Asphaltmischwerk in Oldenburg. 27 Tonnen frisch aufbereiteten Asphalt hat er geladen, den er in Kürze den Maschinen zuführen wird, die die Bundesstraße zwischen Wapelergroden und Diekmannshausen komplett sanieren.

„Vier Touren werde ich heute wohl fahren“, sagt der Mann, der seit 2012 für ein Fuhrunternehmen aus Cloppenburg unterwegs ist.

Obwohl es witterungsbedingt bisher einen Ausfalltag gab, sind die Bauarbeiten immer noch im Zeitplan. „Wenn das Wetter mitspielt, dann können wir die Sperrung am 6. Oktober aufheben. Restarbeiten müssen aber vermutlich noch erledigt werden“, sagt Uwe Warns, Baubetreuer von der Straßenmeisterei Brake, im Gespräch mit der NWZ.

Rückblick: Die Fahrbahn der Bundesstraße 437 wird seit Dienstag, 18. September, auf einer Länge von 5750 Metern komplett erneuert. Die Bauarbeiten finden zeitgleich und gemeindeübergreifend zwischen Wapelergroden und Diekmannshausen sowie Schweierzoll und Schwei statt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum Sonnabend, 6. Oktober, andauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind aber möglich.

Insgesamt werden die aktuellen Baumaßnahmen an der B 437 1,2 Millionen Euro kosten. Auf einer Fläche von 55 000 Quadratmetern sind im Durchschnitt vier Zentimeter Asphalt abgefräst – das entspricht 5500 Tonnen –und als Großteil wiederverwertbares Material den Mischwerken zugeführt worden. Nur im Ort Diekmannshausen wurden bis zu neun Zentimeter abgefräst, weil die Schäden hier tiefer gingen.

In der ganzen Region fiebert man dem Ende der Vollsperrung schon entgegen. Ausgerechnet am ersten Tag der Sperrung hatte ein Großbrand in Jaderberg und ein umgestürzter Lkw auf der B 211 für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Die

B 437 ist und bleibt zumindest aus verkehrspolitischer Sicht eine wichtige Hauptschlagader für den Nordwesten.