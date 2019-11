Wesermarsch Bettina Knutzen steckte ein Kloß im Hals, als sie sich gestern Nachmittag zu ihren Eindrücken vom Brandenburger Tor äußerte. Ihre Stimme stockte: “Das war heute so emotional. Die Solidarität unter den Landwirten war so überwältigend. Ich bin ein wenig sprachlos.“ Zusammen mit 75 anderen Landwirten aus der Wesermarsch war Bettina Knutzen gestern in die Bundeshauptstadt gereist, um gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Regierung zu protestieren. „Dieser Schritt war richtig. Es bleibt für immer ein unvergessliches Erlebnis“, so die 44-jährige Landwirtin aus Loyermoor.

Insgesamt sollen sich über 10 000 Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet an der Aktion beteiligt haben, davon etwa 8600 mit Treckern. Diese Zahlen gaben die verantwortlichen Personen vom Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“ bekannt. Schon im Oktober in Oldenburg und auch zuletzt beim Umweltministertreffen in Hamburg hatte sich das Bündnis stark engagiert.

Die 50 Landwirte aus der Wesermarsch, die die 450 Kilometer lange Strecke nach Berlin mit dem Schlepper bewältigten wollten, waren bereits am Montag losgefahren. „Es haben sich einzelne Gruppen verabredet, die gemeinsam gestartet sind“, so Bettina Knutzen. Bei einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde waren die Teilnehmer von 14 Stunden reiner Fahrtzeit ausgegangen.

Daher war eine Übernachtung auf der Strecke erforderlich. Während Landwirt Douwe Witbaard aus Seefelderaußendeich bei seinem Bruder in Gifhorn übernachten konnte, hatte ein Großteil der anderen Mitfahrer die Möglichkeit, bei den ehemaligen Nordenhamern Hergen und Timo Wessels in Kloster Lehnin in Brandenburg zu bleiben.

Tammo Leiner aus Diekmannshausen kam als einer der ersten Landwirte auf dem Hof an. „Hier ist alles top organisiert“, sagte er am Montagabend, „uns wurden direkt die Duschen und Schlafplätze zugewiesen“. Nach der langen Fahrt auf dem Schlepper wurde der Tag bei einem gemeinsamen Grillen abgeschlossen.

„Morgens gab es noch ein tolles Frühstücksbüfett“, sagte Bettina Knutzen, ehe die Trecker ab 5 Uhr weiter in Richtung Berlin gerollt seien. Auf der Strecke ernteten die Landwirte viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Mittags fand die Kundgebung am Brandenburger Tor statt.

Dr. Karsten Padeken, Kreislandvolk-Vorsitzender, konnte zwar nicht dabei sein, freute sich aber über den Verlauf: „Das ist ein ganz starkes Zeichen, wie ernst es den Landwirten ist. Wenn das nicht bei der Politik in Berlin ankommt, wissen wir auch nicht mehr.“ Die Solidarität und Geschlossenheit der Kollegen sei phänomenal, so Padeken.