Wesermarsch Fast jeder Haushalt in der Wesermarsch nutzt sie: die Biotonne. Aus den kompostierbaren Abfällen aus Küche und Garten wird durch ein aufwendiges Verfahren hochwertiger Kompost hergestellt. Dafür allerdings, so betont die GIB, sei eine „gewissenhafte Befüllung wichtig“ – denn nur der richtige Biotonneninhalt werde zu gutem Bodendünger und trage zur Schonung der Umwelt bei.

Daher werden die Biotonnen bei der Abfuhr wieder mit einem Mülldetektionssystem auf Störstoffe geprüft (die NWZ berichtete). Zu den Störstoffen gehören etwa Plastiktüten, Metalle, Katzenstreu, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen. In den zurückliegenden Monaten haben die GIB-Fahrer zunächst „Gelbe Karte“ an den Behältern mit Fehlbefüllungen befestigt, um die Eigentümer auf eine bessere Sortierung hinzuweisen. Zuletzt wurden dann „Rote Karten“ eingesetzt. Derart markierte Behälter werden stehen gelassen und auch frühestens in 14 Tagen zum nächsten Abfuhrtermin wieder geleert – wenn die Störstoffe aussortiert worden sind.

Ab dem 1. Januar sind auch die kompostierbaren Plastiktüten verboten. Auch diese vermeintlich umweltfreundlichen Tüten gehören laut GIB nicht in die Biotonne. Sie verrotten während der Produktion des Kompostes nur teilweise oder gar nicht, landen so auf den Feldern, in den Gewässern und letztendlich in unsere Nahrung.

Als Alternative empfiehlt die GIB unter anderem die umweltfreundlichere Verwendung von Bio-Papiertüten aus Recyclingmaterial. Diese werden im Handel angeboten und sind seit Oktober auch im 10er-Pack für 1,10 Euro auf den Recyclinghöfen erhältlich.

„Derartige Kampagnen werden bereits von vielen Abfallwirtschaftsbetrieben mit Erfolg durchgeführt“, heißt es von der GIB. „Es soll nicht nur die Produktion des Komposts optimieren, sondern vor allem bewirken, die Abfälle und Wertstoffe dem richtigen Wertstoffkreislauf hinzuzuführen und am Ende die Umwelt zu schonen.“

Weitere Informationen zur Kampagne „saubere Biotonne“ und der richtigen Befüllung der Abfallbehälter erhalten Bürger bei der Abfallberatung unter Telefon 04401/988866, über die „GIB Abfall App Wesermarsch“ sowie im Internet unter