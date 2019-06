Wesermarsch Neckisch herumtollende Kälber auf der Weide, ein in der Sonne dösender Hofhund, munter schnaubende Pferde und überall prächtige Blumen. Oder eher Kühe, die dicht an dicht gedrängt im tiefen Mist im Stall stehen und sich kaum bewegen können. – Die Bilder der Landwirtschaft sind vorurteils- sowie klischeebehaftet gleichermaßen. Fakt ist: Der Anteil der Menschen, die noch nie einen landwirtschaftlichen Betrieb von innen gesehen haben, wird immer größer.

Am 7. Juli lässt sich das ändern: An dem Sonntag öffnen für die Aktion „Frühstück sucht Gast“ zahlreiche Höfe in der Region ihre Türen und laden zuerst an den gedeckten Frühstückstisch und dann zum Rundgang durch den Betrieb ein. Was die Landwirte bieten? Regionale Kost, Informationen über ihr täglich Brot, über die moderne Landwirtschaft von heute und die Bereitschaft zur Diskussion.

Die teilnehmenden Höfe und ihre Telefonnummern Aus der Wesermarsch laden folgende Höfe zu „Frühstück sucht Gast“ ein:

• Familie Harbers, Butjadingen-Seeverns, Telefon 04736/379

• Familie Harms, Elsfleth Fuchsberg, Telefon 04485/338

• Familie Hayen, ElsflethDalsper, Telefon 044845/420860

• Familie Luers, Havendorferberg Nordenham, Telefon 04732/617

• Familie Schmidt, Berne, Telefon 04406/972747

• Familie Schwarting, Berne, Telefon 0152/03797667

• Familie Theerkorn, Schwei, Telefon 04737/7754000

• Familie Witting, Oldenbrok, Telefon 04480/472 Höfe im Landkreis Friesland:

• Familie Haase, Varel-Seghorn, Telefon 04451/6055

• Familie Hullmann/Kleyhauer, Varelerhafen, Telefon 0172/4187846

• Familie Meinen, Grabstede, Telefon 04452/518

• Familie Oltmanns, Schortens, Telefon 04461/918363

• Familie Schild, Elisabethgroden, Telefon 04464/393 Höfe im Ammerland:

• Familie Höpken, Nethen, Telefon 04402/970155

• Familie Meyer, Neuenkruge, Telefon 04402/3746 Die Anmeldung für die Veranstaltung am 7. Juli, 10 bis 13 Uhr, sollte bis zum 1. Juli telefonisch direkt bei den Höfen erfolgen. Erwachsene zahlen für „Frühstück sucht Gast“ 15 Euro, Kinder von sieben bis 14 Jahren 1 Euro je Lebensjahr und Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts

Renke Harms ist quasi schon ein alter Hase bei „Frühstück sucht Gast“. Er hat bei der Veranstaltung schon auf hohem politischen Niveau über Grundsatzfragen diskutiert, aber auch schon erklären müssen, dass er nicht an einem Tag fette und am anderen fettreduzierte Milch produziert. Seine Frau Imke erklärt: „Wir zeigen den Gästen einfach, wie wir das hier machen. Für uns stehe ich gerade, ich kann keinen Politik-Verbesserer spielen.“ Und Inge Hayen hat die Erfahrung gemacht: „Es zählt, was die Leute hier sehen. Wir hatten viel positive Resonanz und machen deshalb auch wieder mit.“ Auch Imke Harms kennt den positiven Effekt davon, wenn sich die Landwirtschaft öffnet: „Langsam, aber beständig, kommt es beim Verbraucher an, dass er regionaler kaufen muss. Es tut sich was.“

Und für Alexandra Schwarting fühlt es sich ein bisschen so an, als würde sich ein „Mobbing-Opfer in die Öffentlichkeit wagen, denn ich zeig’ Euch hier mein echtes Leben.“ Mobbing-Opfer, weil die Landwirte derzeit einen großen gesellschaftlichen Druck spüren, wie Manfred Ostendorf, Geschäftsführer des Kreislandvolksverbandes Wesermarsch, erklärt: Der Bauer sei der Buhmann für viele Entwicklungen. Andererseits erlebt die Landwirtschaft als Arbeitgeber seit Jahren einen Aufschwung: Immer mehr junge Leute, darunter viele Frauen, wollen Landwirte werden. Ostendorf: „Die Landwirtschaft ist im Bereich Technik eine der innovativsten Branchen überhaupt.“ Auch davon können sich die Gäste bei „Frühstück sucht Gast“ ein Bild machen.

Veranstaltet wird „Frühstück sucht Gast“ von den Kreisverbänden der Landfrauen Ammerland, Friesland/Wilhelmshaven und Wesermarsch sowie der jeweiligen Landvolkverbände.