Wesermarsch Jetzt wird es amtlich: In der Wesermarsch lässt es sich hervorragend Radfahren und vom Fahrradsattel aus urlauben. Und weil das so ist, wird die Wesermarsch nun mit dem Qualitätssiegel „ADFC-RadReiseRegion“ belohnt.

Zweieinhalb Jahre lang hatte sich die Touristikgemeinschaft Wesermarsch (TGW) um dieses Siegel des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bemüht. Qualitative Standards in Sachen touristisches Radwegenetz mussten hierfür erreicht werden. Drei Tage lang wurden zehn Radtouren in der Wesermarsch im vergangenen Sommer abgeradelt. Die unabhängigen Prüfer bestätigten, dass die Wesermarsch die Voraussetzung für die Erlangung des Qualitätssiegels erfüllt. Gültigkeit erlangt es am 1. August.

Anforderungen Für die Zertifizierung müssen die Radrouten einheitlich ausgeschildert sein. Die Radwege müssen einer jährlichen Kontrolle unterzogen werden. Die Routenlängen betragen zwischen 25 und 65 Kilometern und müssen sich durch die gesamte Wesermarsch erstrecken. Übernachtungsorte benötigen eine bestimmte touristische Infrastruktur. Dazu gehören zum Beispiel Mietradangebote, Infotafeln und Informationsstellen, die Bereitstellung verschiedener Übernachtungskategorien (Hotel, Ferienwohnung, Pension etc.), Radwanderkarte und -broschüre sowie eine Website mit den entsprechenden Informationen zu den einzelnen Radwegen. http://www.nordseejadeweser.de/de/nordsee-jade-weser-erleben/radfahren/radrouten/

Die Wesermarsch ist damit die erst sechste „ADFC-RadReiseRegion“ in Deutschland und bekommt mit diesem Siegel ein Vermarktungsinstrument in die Hand, mit dem Radtouristen in die Region geholt werden sollen. Die Gäste können sich an dem Siegel orientieren und wissen, welche Standards damit erfüllt werden. 840 Kilometer umfasst das Routennetz quer durch die Wesermarsch. 20 Strecken sind gelistet. „Die Tagestouren sind über die gesamte Wesermarsch verteilt, so dass in jeder Kommune mindestens ein Angebot vorgehalten wird“, freut sich Julia Bittner, Leiterin der TGW.

Zehn dieser Touren wurden für die Zertifizierung überprüft. Dabei ging es beispielsweise um Radwegbreiten, Beschilderungen, die Wegequalität, Übernachtungs- und Serviceangebote für Radtouristen. Auch Kartenmaterial und Broschüren müssen zu den Strecken vorgehalten werden.

Ausgezeichnete Radstrecken in der Wesermarsch sind: • Rundtour Tossens-Beckmannsfeld

• Große Butjadinger Rundtour

• Wattenmeer-Tour Jade

• Moorwald-Tour Jade

• Kirchen- und Museumstour Ovelgönne• Marsch und Moortour Elsfleth

• Brake und Umzu

• Kleeblattroute Lemwerder• Mühlen-Tour Stadland

• Radfahren zwischen Deich und Moor Berne

Bereits 2012 hatte die Touristikgemeinschaft Wesermarsch damit begonnen, die Beschilderung des Radwegenetzes zu überarbeiten. An 1200 Standorten wurden dafür zum Beispiel 4500 Schilder verbaut. Besonders die Tagesrouten wurden besser ausgeschildert. „Wir haben für unsere Gäste einen echten Mehrwert geschaffen“, sagt Tina Wulf von der TGW.

Die Vergabe des Siegels erfolgt im März auf der Internationalen Tourismusbörse durch das niedersächsische Wirtschaftsministerium und den ADFC-Bundesverband. Auf den Prüfstand kommt es dann wieder in drei Jahren.