Wesermarsch Der InfoBus des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) ist derzeit in der Wesermarsch unterwegs. Die Mobilitäts-Coaches des VBN informieren über das aktuelle Bus- und Bahnangebot, zu Fahrplänen, Tarifen, der Bedienung der FahrPlaner-App und über das richtige Ticket. Kostenlos werden außerdem Fahrpläne der vor Ort verkehrenden Linien verteilt.

In der südlichen Wesermarsch steht der InfoBus am

• Dienstag, 9. Juli, von 11 bis 13 Uhr in Brake an der Kaje (bei der Tourist-Information)

• Dienstag, 16. Juli, von 8 bis 13 Uhr in Jaderberg auf dem Wochenmarkt

• Donnerstag, 18. Juli, von 11.30 bis 14 Uhr in Lemwerder vor dem Rathaus.

Der InfoBus ist eine kostenfreie Serviceleistung des VBN. Der Bus wird auch bei der Ausbildung von Schulbusbegleitern, beim Projekt BusSchule sowie beim Mobilitätstraining für Senioren eingesetzt.

Anmeldungen für dieses Training, das in Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt in der südlichen Wesermarsch angeboten wird, sind unter Telefon 04401/ 927623 aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Trainiert wird unter anderem das sichere Ein- und Aussteigen mit Hilfsmitteln wie Rollator oder Rollstuhl.

• Montag, 8. Juli,

10 Uhr, Ovelgönne, Gemeindehaus (Kirchenstr. 4);

14 Uhr Elsfleth, Bahnhof

• Dienstag, 9. Juli,

9.30 Uhr Brake, Tagespflege Hammelwarden (Stedinger Landstr. 33);

14 Uhr Oldenbrok, Raiffeisenbank (Mittelorter Str. 25)

• Mittwoch, 10. Juli,

9 Uhr Brake, Christopherus-Haus (Kantstr. 11);

11 Uhr Oldenbrok, Raiffeisenbank (Mittelorter Str. 25);

13.30 Uhr Brake, Haus Teichblick (Kiebitzring 38)

• Donnerstag, 18. Juli

9.30 Uhr Awo Lemwerder, Stedinger Str. 67.