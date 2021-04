Camper demonstrieren in Berlin

Wesermarsch /Berlin Imke und Martyn Trebert fahren nach Berlin: Die Betreiber von „Höpkens Campingplatz“ in der Gemeinde Jade beteiligen sich am 17. April an der Camping mit Abstand-Demo in der Bundeshauptstadt.

Unter dem Hashtag #Camping mit Abstand gibt es eine Facebookgruppe, die bereits zu solchen Demonstrationen in Düsseldorf und Hamburg aufgerufen hatte. Jetzt sollen 700 Wohnwagen, Wohnmobile und Campingbusse durch Berlin rollen. Neben Beteiligten aus der Wesermarsch haben auch Camper aus Ostfriesland und Cuxhaven ihre Teilnahme an der Aktion angekündigt.

Imke und Martyn Trebert wollen mit einem Wohnmobil an dem Konvoi teilnehmen. „Der darf 21 Kilometer durch Berlin fahren“, erzählt Imke Trebert. Sie wollen damit zeigen: „Jeder von uns hat sein eigenes Häuschen dabei. Campen ist auch in Coronazeiten sicher, Camper sind bei ihrer Versorgung autark, sie halten Abstand.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Und Treberts wollen als Betreiber eines Campingplatzes auch das Augenmerk auf ihre und die Situation ihrer Kollegen richten: Denn monatelange Schließungen bedeuten immense Einnahmenverluste. Trebert: „Fördermittel bekommen wir für den Betrieb, die decken die Kosten vielleicht zur Hälfte. Den Rest müssen wir reinbuttern. Das kann so nicht mehr weitergehen, wir brauchen eine Perspektive.“