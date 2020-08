Beruf: Berater geben Tipps für Lehrstellensuche

Wesermarsch Für Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, sind die die Berufsberater der Agentur für Arbeit per Telefon da. Zum Schuljahresbeginn, wenn das Thema wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, bietet die Agentur zwei Beratungstage mit direkter Erreichbarkeit an.

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz können dann unmittelbar und sofort mit der Berufsberatung telefonieren und alles über ihre Suche nach einer Lehrstelle für den Herbst besprechen. Am Donnerstag, 27. August, und am Donnerstag, 3. September, sind die Leitungen der Berufsberatung von 11 bis 17 Uhr offen. Für den Landkreis Wesermarsch gilt folgende Rufnummer: 04421/2981110.

Das Angebot richtet sich auch an junge Leute, die eine Ausbildungsstelle für 2021 suchen. Die Berater kennen die freien Ausbildungsplätze in der Region. Sie geben Tipps für den erfolgreichen Kontakt mit Betrieben und wissen, worauf es in der Bewerbung, in den Vorstellungsgesprächen und in den Praktika ankommt.

„In den kaufmännischen Berufen sind die Ausbildungsplätze überwiegend besetzt, in vielen anderen Berufen gibt es aber noch gute Chancen für motivierte Bewerberinnen und Bewerber“, betont Kristjan Messing, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven.

Die Berater unterstützen Jugendliche auch bei ihren weiteren Schritten bis zur Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag.