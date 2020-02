Wesermarsch Joghurtbecher, Plastiktüten, Windeln, Kinderspielzeug und Elektrogeräte – all das findet sich falsch entsorgt in vielen Biotonnen in der Wesermarsch. Doch die gewissenhafte Befüllung ist enorm wichtig, denn nur der richtige Biotonneninhalt wird zu gutem Kompost verarbeitet und trägt zur Schonung der Umwelt bei, teilt die GIB Entsorgung Wesermarsch gegenüber der NWZ mit.

Um diesem Problem entgegenzuwirken wurde, wie bereits in vielen anderen Abfallwirtschaftsbetrieben, eine Kampagne für die „saubere Biotonne“ ins Leben gerufen. Seit September 2019 wird über die richtige Befüllung und die Vorgehensweise informiert. „Bisher leider mit mäßigem Erfolg“, teilt Alexandra Janssen vom Entsorgungsbetrieb mit.

Aus diesem Grund werden die Behälter bei der Abfuhr ab sofort intensiver auf Störstoffe geprüft, teilt sie weiter mit. Zu diesen Störstoffen gehören zum Beispiel Plastiktüten, Metalle, Katzenstreu, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen sowie Schlacht-und Wildabfälle.

Kontrolleur im Einsatz

Zum einen wird das Mülldetektionssystem im Müllfahrzeug die Biotonnen auf metallische Inhalte überprüfen und zum anderen ist seit Februar ein Behälterkontrolleur gebietsweise in der gesamten Wesermarsch eingesetzt, um den Inhalt der Tonnen auch bis in die unteren Schichten zu prüfen.

Mit einer gelben Karte am Behälter wird auf die Fehlbefüllung der Biotonne hingewiesen. Danach wird die rote Karte bei wiederholter Missachtung der richtigen Behälterbefüllung eingesetzt. Dieser Behälter wird stehen gelassen und frühestens zum nächsten Abfuhrtermin wieder geleert, wenn die Störstoffe darin aussortiert worden sind. Die aussortierten Störstoffe müssen vom Tonnenbesitzer selbst aussortiert und dem richtigen Entsorgungsweg zugeführt werden.

Auch die vermeintlich umweltfreundlichen kompostierbaren Plastiktüten gehören nicht in die Biotonne. Sie verrotten während der Produktion des Kompostes nur teilweise oder gar nicht, landen so auf den Feldern, in den Gewässern und letztendlich in der Nahrung. Viele Händler in der Wesermarsch hätten diese bereits aus dem Sortiment genommen und würden Alternativen anbieten, betont Alexandra Janssen.

Bio-Tüten verwenden

Als Alternative empfiehlt der Entsorgungsbetrieb unter anderem die kostengünstigere und umweltfreundlichere Verwendung von Bio-Papiertüten aus Recyclingmaterial. Diese werden großflächig im Handel angeboten und sind seit Oktober 2019 auch im 10er-Bündel für 1,10 Euro auf den Recyclinghöfen erhältlich.

Natürlich kann der Bioabfall auch ganz einfach ohne Tüte entsorgt werden.

Weitere Informationen zur GIB-Kampagne „saubere Biotonne“ gibt es unter Telefon 04401/ 988866 sowie im Internet.