Wesermarsch Mit Preisen zwischen 1,49 bis 2,33 Euro ist der Quadratmeter Grünland in der Wesermarsch im Jahr 2017 ähnlich teuer gewesen wie im Jahr zuvor (zwischen 1,50 €Euro und 2,30/Quadratmeter). Günstiger geworden sind die Preise für Ackerland und Wechselland. Im Mittel gab es allerdings eine Preissteigerung von 3,1 Prozent. Der tatsächliche Preis ist vor allem stark von der Bodenart (Lehm, Ton, Moor) abhängig.

„Auf dem Markt der landwirtschaftlichen Flächen hat sich der seit 2005 bestehende Trend der massiven Preissteigerungen seit 2016 nicht mehr in der Deutlichkeit der Vorjahre fortgesetzt“, heißt das im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (früher Katasteramt). Nachdem der Preisindex (2010 = 100) von 2005 (42) bis 2015 (216) nur steil bergauf ging und sich verfünffacht hat, war er 2016 auf 196 zurückgegangen. Für 2017 erfolgte also wieder ein Anstieg des Index auf nunmehr 202. Im Vergleich mit umliegenden Landkreisen liegt die Preisentwicklung zwischen Butjadingen und Lemwerder damit weiter an der Spitze: 2011 hatte der Grünlandpreisindex erstmals den für den Landkreis Oldenburg überstiegen, 2013 dann auch den für das Ammerland. Allerdings holten die beiden Nachbarlandkreise wieder etwas auf: Die Preise im Landkreis Oldenburg zogen im Vorjahr um 6 Prozent an, die im Ammerland sogar um 7,6 Prozent.

Berichte liegen vor Bodenrichtwerte können ab Ende Februar im Internet abgerufen werden. Eine Einzelauskunft kostet 5 Euro, ebenso wie eine 15-minütige mündliche Auskunft. Im Jahresabonnement kosten die Bodenrichtwerte regional 120 Euro. Ein Ausdruck kann bei der bei der Geschäftsstelle bestellt werden (20 bis 80 Euro. Den Grundstücksmarktbericht gibt es im Internet ab Mitte Februar als Download für 60 Euro. Eine Datei oder ein gedrucktes Exemplar können auch bei der Geschäftsstelle bestellt werden (90 Euro) beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN), Stau 3, 26122 Oldenburg.

Ermittelt wurden die Preise vom Gutachterausschuss durch Auswertung der Verträge im Landkreis Wesermarsch für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Diese liegt mit 102 Erwerbsvorgängen unter dem Niveau des Vorjahres (113 Verträge). 2015 waren mit 127 noch deutlich mehr Kaufverträge unterschrieben worden.

Die mittleren Preise für Grünland liegen je nach Bodenart zwischen 1,49 und 2,33 Euro€/Quadratmeter, die Preise für Ackerland und Wechselland (Acker- und Grünlandnutzung) im Mittel bei 2,45 Euro (Vorjahr: 2,82 Euro€/Quadratmeter). Kaufpreise für Acker auf Moor liegen für 2017 nicht vor.