Breitbandausbau In Der Wesermarsch: Schneller Internetanschluss per Glasfaser

Wesermarsch Mit einem zweiten Breitbandausbauprojekt möchte der Landkreis Wesermarsch für seine Kommunen 95 Prozent aller als unterversorgt identifizierten Adressen (mehr als 30 Mbit/s) im Kreisgebiet mit einem schnellen Internetanschluss via Glasfaser versorgen.

„Wir können mit dem Ausbau die Unterversorgung in den ländlichen Bereichen der Wesermarsch weitgehend schließen“, sagt Landrat Thomas Brückmann. Die Bürger hätten teilweise nur sehr geringe Bandbreiten. Das sei heute nicht mehr zeitgemäß, wie die vermehrte Nachfrage nach Homeoffice und Homeschooling während der Corona-Pandemie zeige. „Außerdem wollen wir damit die Wesermarsch in die Liga der gutversorgten Breitbandinfrastrukturen bringen“, so Brückmann.

Insgesamt wurden rund 2850 Adressen als unterversorgt identifiziert, dazu kommen weitere über 200 Adressen von Gewerbetreibenden in ausgewiesenen Gewerbegebieten, die ebenfalls angeschlossen werden sollen.

Projektleiter Matthias Sturm: „Alleine für die privaten Adressen kalkulieren wir mit Investitionen von fast 40 Millionen Euro. Dafür haben wir beim Bund 50 Prozent Fördermittel eingeworben und jetzt einen Betrag in Höhe von 19,268 Millionen Euro bewilligt bekommen.“

Die Zuwendungsbescheide für den Anschluss der Gewerbegebiete stehen noch aus, werden aber ebenfalls in Kürze erwartet. „Die Kommunen müssen auch Eigenanteile aufbringen, aber der Landkreis trägt zwei Drittel der gesamten Eigenanteile. Über acht Millionen Euro werden dafür im Kreishaushalt veranschlagt“, betont Brückmann.

Auch das Land bezuschusst den Breitbandausbau. „Aktuell bereiten wir ein Ausschreibungsverfahren vor, das uns in die Lage versetzen soll, im 4. Quartal 2020 einen Zuschlag zum Ausbau an ein Telekommunikationsunternehmen zu erteilen“, merkt Sturm an. Bürgern könne aber erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahren mitgeteilt werden, ob die eigene Adresse profitiert.

Der Ausbau soll über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgen. Der Grund: Viele Landkreise bauen ebenfalls aus – bei nur beschränkten Tiefbaukapazitäten.