Wesermarsch Schnelles Internet auf dem Land – mit dem Breitbandausbau sollen bald alle „weißen Flecken“ ohne Anschluss auf der Landkarte der Wesermarsch verschwunden sein.

Das hört sich gut an, dachte Armin Hasler aus Jaderberg. Doch seine Realität sieht anders aus. Statt schnellem Internet hat er seit kurzem noch langsameres Internet als zuvor. Über seinen Anbieter, die EWE, wurde er informiert, dass man statt DSL 50 nun nur noch DSL 16 liefern könne. Und daran werde sich in nächster Zeit auch nichts ändern.

Schuld sei die Umstellung von VDSL auf Vectoring. „Da standen große Fragen in unseren Augen. In unserer Siedlung, die gerade mal 20 Jahre alt ist, sind mindestens 20 Familien betroffen“, teilt Hasler mit. „Und wir sind keine ländliche Siedlung sondern liegen im Ortskern.“ Die Erklärung der EWE, warum er sich nun mit nur 16 statt 50 Mbit begnügen muss, hat er bis heute nicht verstanden. „Bei der Umstellung auf Vectoring kann es zu Down­grades kommen. Durch die Umschaltung von VDSL auf Vectoring sind wir gezwungen, Kunden auf ADSL zu schalten (Entfernungsproblem oder Dämpfung zu hoch)“, heißt es in einem Schreiben.

„Physikalische Gründe“

Mit dieser Antwort muss Armin Hasler nun erstmal leben – ändern lässt sich das Problem nicht. Das erklärte Katharina Schütz, Pressesprecherin bei der EWE. „Die Telekom baut in diesem Bereich ihr Netz aus“, erklärt sie. Bei einigen Kunden komme jedoch durch den Umbau in Zukunft weniger Bandbreite an. Das habe physikalische Gründe. Auch die EWE baut für das das VDSL-Netz derzeit 212 Hauptverteilerstandorte, sogenannte Nahbereiche, um. 600 Nahbereiche umfasst das Netz des Anbieters insgesamt.

Dass die Internetverbindung durch solche Umbaumaßnahmen schlechter werde, betreffe nur sehr wenige Kunden, vielleicht zwei von 100. Diese können jetzt nur hoffen, dass sie in der Zukunft irgendwann vom Glasfaserausbau profitieren und dann wieder eine schnellere Leitung bekommen.

Keine Lösung in Sicht

Mit dem Breitbandausbau des Landkreises Wesermarsch hat der Verteilerwechsel in Jaderberg wohl nichts zu tun. Mit diesem Projekt will der Landkreis 1330 Haushalte in bisher nicht erschlossenen Gebieten an das Breitbandnetz anschließen. Gefördert wird der Ausbau vom Land Niedersachsen, den Zuschlag für den Auftrag hat die EWE erhalten. Für Armin Hasler aus Jaderberg bringt das alles nichts. Er hat nun sogar wegen des Ausbaus eine schlechtere Verbindung als zuvor. Das hatten er und seine Nachbarn sich anders vorgestellt.