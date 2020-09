Corona: Zwei neue Infektionen

Wesermarsch Zwei neue bestätigte Corona-Infektionen gibt es seit Montag im Landkreis Wesermarsch, eine in Jade und eine in Stadland. Dies ist den vom Landkreis Wesermarsch veröffentlichten Zahlen zu entnehmen. Somit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle in der Wesermarsch jetzt bei 150. 122 Patienten gelten als inzwischen wieder genesen. Die Zahl der aktuell noch Erkrankten liegt bei 22. Diese verteilen sich auf zwei Fälle in Butjadingen, 17 in Elsfleth, einen in Jade, einen in Nordenham und einen in Stadland.