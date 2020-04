Coronakrise: Edeka verteidigt Einschränkungen

Wesermarsch Mengenbeschränkung in einem Edeka-Markt: Darüber hatte sich die langjährige Kundin Monika Jenne geärgert, weil sie nicht, wie seit Jahren gewohnt, frische Waren für ein Frühstück in einer Einrichtung für Menschen mit Hilfebedarf einkaufen durfte. Die NWZ hatte daraufhin Edeka in Minden um Stellungnahme gebeten. Diese liegt nun vor.

Pressereferentin Miriam Pöttker bestätigt, dass in den Edeka-Märkten die Abgabe auf haushaltsübliche Mengen beschränkt worden sind, „damit auch aktuell möglichst viele Kunden die Chance haben, ihre gewünschten und benötigten Produkte zu bekommen“. Sobald sich die Lage wieder etwas normalisiert habe, so Pöttker weiter, würden diese Mengenbeschränkungen wieder zurückgenommen.

Die Pressereferentin bittet daher auch im Namen der Geschäftsleitung des betroffenen Marktes um Verständnis, „dass zurzeit keine größeren Mengen einzelner Produkte abgegeben werden können“.

Miriam Pöttker bescheinigt der Marktleitung, dass Monika Jenne in der Vergangenheit immer zuvorkommend behandelt worden sei – auch Extra-Bestellungen für die Kundin seien aufgenommen und erledigt worden. „Aktuell ist dies aber leider nicht umsetzbar“, betont Pöttker. Der Edeka-Markt sei der einzige Supermarkt im Ort und daher für die Versorgung aller Bewohner mit Lebensmitteln verantwortlich.

Dass Märkte wie Rewe größere Mengen beim Einkauf zulassen, hängt laut Miriam Pöttker „auch damit zusammen, dass dort noch weitere Lebensmittelversorger angesiedelt sind und sich nicht alles auf einen Markt konzen-triert“.

Edeka habe aber jetzt kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, dass sich Einkäufer für Wohngruppen oder andere Einrichtungen alternativ an den Edeka-Foodservice wenden können, so Pöttker.

Unterdessen hat sich die Geschäftsführung der Einrichtung bei der NWZ gemeldet. Sie zeigt Verständnis für die Entscheidung, die Mengenabgaben zu reduzieren. Dies habe keineswegs dazu geführt, dass ein Frühstück habe ausfallen müssen. Die Versorgung der in der Einrichtung wohnenden Menschen sei nie gefährdet gewesen.

Vielmehr ginge es allen Beteiligten gut und man gehe mit der aktuellen Situation – die Bundesheimaufsicht hat ein Ausgehverbot ausgesprochen – gelassen um.