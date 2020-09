Deutsche Bahn: Busse statt Bahn zwischen Berne und Brake

Wesermarsch An den Wochenenden 12. und 13. sowie 19. und 20. September kommt es aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG zu Einschränkungen auf der Linie RS 4. Hier entfallen ganztägig alle Züge zwischen Berne und Brake, stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Von Bremen bis Berne fahren die Züge wie gewohnt. Damit in Brake Anschluss an die Ersatzbusse besteht, fahren die Züge von Brake bis nach Nordenham zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten. Nordenham wird 19 Minuten später erreicht.

Einen Ersatzverkehr gibt es auch auf der Verbindung um 23.19 Uhr von Hude nach Brake. Damit in Brake ein Anschluss an die Busse aus Hude besteht, verkehren die Züge von Brake nach Nordenham zu späteren Zeiten. Die Ankunft in Nordenham ist 21 Minuten später.

Die Zugverbindungen zwischen Nordenham und Brake haben frühere Abfahrtszeiten. In Nordenham starten die Züge sieben Minuten vor der regulären Zeit. An den Bahnhöfen bis Brake starten die Zugverbindungen daher ebenfalls früher.

Von Brake bis Berne verkehren aufgrund der Bauarbeiten Ersatzbusse. In Berne besteht Anschluss an die Zugverbindung nach Bremen, die zu späteren Zeiten verkehrt. Der Bremer Hauptbahnhof wird zehn Minuten später erreicht.

Die Verbindung um 22.45 Uhr von Nordenham bis Brake fährt zu den regulären Zeiten bis nach Brake. Ab Brake fahren Ersatzbusse nach Hude. Von Hude bis nach Bremen wird der Zug erreicht, der später fährt. Die Ankunft in Bremen ist 26 Minuten später.

Alle Änderungen sind auf der Homepage der Regio-S-Bahn unter der Rubrik Baumaßnahmen hinterlegt.