Wesermarsch „Man kann nur vermissen, was man kennt. Stellen Sie sich vor, eine künftige Umweltministerin, die jetzt vielleicht in der zweiten Klasse sitzt, hat noch nie einen Frosch oder Regenwurm in der Hand gehabt“, machte Rüdiger Wohlers deutlich, wie wichtig die Arbeit von Naturschützern ist. Der Nabu-Bezirksgeschäftsführer hatte in die Begegnungsstätte Lemwerder eingeladen, um das Projekt vorzustellen, bei dem ab sofort sieben junge Leute – ausgestattet mit blauen Jacken und Ausweis – ausströmen werden, um an den Haustüren in der gesamten Wesermarsch um neue Mitglieder zu werben. Denn der Weißstorch, der Wappenvogel des Naturschutzbundes, brauche dringend frischen Wind unter den Flügeln, so die Überzeugung von Wohlers und seinen Mitstreitern. „Und dabei ist neben der finanziellen Unterstützung tatkräftiger Einsatz herzlich willkommen.“

Viele Projekte mit langfristigen Perspektiven konnten in den vergangenen Jahren in der Wesermarsch schon erfolgreich auf den Weg gebracht werden. „Der Nabu möchte Hoffnungsträger sein, anstatt mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten“, erklärte Wohlers. Darauf, dass in Lemwerder und Elsfleth tatsächlich wieder Seeadler nisten würden, habe man vor einigen Jahren nicht zu hoffen gewagt. Erfolgreich werde auch der Schutz von Schleiereulen, Wanderfalken oder der besonders gefährdeten Flussseeschwalben voran getrieben, führte er einige Beispiele des Erreichten auf.

Die Gesellschaft befinde sich derzeit im Umbruch. Insekten seien derzeit das Thema Nummer eins. Von den rund 6000 monatlichen Publikumsanfragen hätten 70 Prozent etwas damit zu tun, so die Erfahrung von Wohlers. Aber auch der galoppierende Flächenverbrauch, der jährlich die Größe des Bodensees habe, oder Pestizide bewegen viele Menschen.

Nachdem Hartmut Drebing vor sieben Jahren als Sprecher die erste Wesermarsch-Nabu-Gruppe in Berne-Lemwerder gründete, hat sich deren Zahl inzwischen deutlich erhöht. Die jüngste und hoffentlich nicht letzte ist die Ortsgruppe Elsfleth, deren Sprecher Hans-Jochen Junge ist. Der Nabu wolle diese Gründungen voran treiben, indem man sie „entvereinsmeyere“ und stattdessen die Menschen mitnehme, machte Wohlers klar. Neben der Kreisgruppe gibt es vier Ortsgruppen zwischen Nordenham und Lemwerder.

Doch Naturschutz koste Geld und brauche eine stärkere Lobby. Manchmal sei es nur ein kleiner Stups, der zum Mitmachen fehle, sind die naturbegeisterten, aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden jungen Leute, die in den nächsten Wochen von Haustür zu Haustür ziehen werden, überzeugt. Dass sie bei ihrer „Tournee“ nicht immer auf Verständnis stoßen werden, ist Franz-Otto Müller klar. Besondere Hochachtung hat der Kreisvorsitzende darum vor dem Einsatz der 18- bis 31-Jährigen. Gegen einen kleinen Obolus und in einer Ferienwohnung untergebracht, übernehmen sie diesen Job, der allein mit Ehrenamtlichen nicht zu schaffen wäre, wie der Kreisvorsitzende beteuert.

Für Rückfragen zu den Werbern ist der Naturschutzbund unter Telefon 04401/71485 (Müller) erreichbar.